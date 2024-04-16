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CHP Milletvekili İsrail ile yapılan ticareti eleştirdi

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin İsrail ile yaptığı ticareti eleştirdi, "Şu ikiyüzlülüğü düşünebiliyor musunuz, bir taraftan Gazzeli çocuklar için namaz kılıyorlar, diğer taraftan İsrail'in jetlerine yakıt gönderiyorlar. Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe" dedi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ağbaba'ya, "Çocukları öldüren İsrail ama siz İsrail'e kızmak yerine, Amerika'ya kızmak yerine AKP'ye kızıyorsunuz. Asıl siz sahtekarlık yapıyorsunuz" yanıtı verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara rağmen Türkiye'nin İsrail ile ticaretini sürdürmesinin neden ve sonuçlarının araştırılması amacıyla" grup önerisi verdi. Önerinin gerekçesini anlatmak için CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba konuştu. Ağbaba, AKP'yi İsrail ile yaptığı ticaret nedeniyle eleştirdi.

Ağbaba şunları söyledi:

"1 Ocak sabahında İsrail'i protesto eden büyük bir miting düzenlediniz namaz kılarken İsrail'in uçaklarına mazot satmaya, benzin satmaya devam ettiniz. Şu ikiyüzlülüğü düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan Gazzeli çocuklar için namaz kılıyorlar diğer taraftan İsrail'in jetlerine yakıt gönderiyorlar. Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe. 'Kudüs kırmızı çizgimiz' diyordunuz Kudüs'e tel örgü gönderiyorsunuz."

Ağbaba, Bazı gazetelerin manşetlerini göstererek, "Ayrıca ticaret yapıyorlar. Ne kadar akrabaları varsa yapıyor. Hepsi AK Partili. Hepsi sizin siyasi akrabanız... Gazze'de çocuklar ölürken bunlar bir taraftan sahte gözyaşları döküyor, diğer taraftan İsrail'e malzeme satıyorlar. Hakkınızı yemeyelim Özlem hanım... Ne yaptılar İsrail'e karşı Meclis'te koka kolayı yasakladırlar. İsrail'in dizleri titredi bu tedbir karşısında. Hala gemiler gitmeye devam ediyor. Dürüstseniz o gemileri durdurun, hodri meydan" ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin Veli Ağbaba'nın sözlerine ilişkin kürsüye çıkarak, CHP'ye, "Siz yaptığınız konuşmalarda hiç İsrail'e itiraz etmiyorsunuz. Sayın Ağbaba, İsrail'i kınamıyorsun. Asıl faili gizliyorsun. Çocukları öldüren İsrail ama siz İsrail'e kızmak yerine, Amerika'ya kızmak yerine AKP'ye kızıyorsunuz. Asıl siz sahtekarlık yapıyorsunuz. Şunu biliyorsunuz değil mi?  Buradan Filistin'e ne gönderirseniz gönderin önce İsrail'e göndermeniz gerekiyor" dedi.

Ağbaba, Zengin'e "Mescid-i Aksa diye ağlayıp Mescid-i Aksa'ya tel örgüsü çekenler, çektirenler sahtekardır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Özlem Zengin Veli Ağbaba Malatya İsrail Politika Güncel Haberler

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