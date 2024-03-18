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CHP Milletvekili Bülbül, Nazilli'de ikinci el kıyafet sorununu dile getirdi

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Şirinevler Mahallesi'nde ziyaret ettiği pazarda esnaf ve müşterilerin sorunlarını dinledi. Bülbül, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünü ve ikinci el kıyafetlere rağbet etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Şirinevler Mahallesi'nde ziyaret ettiği pazarda esnaf ve müşterilerin sorunlarını dinledi. Bülbül, "Bir sene önce bu kadar çok ikinci el kıyafet ve ayakkabı satan satıcı yoktu, pazar şimdi boydan boya ikinci el kıyafet ve ayakkabı satıcısı ile dolu. Buradan iktidara sesleniyorum; milyar dolarlık takımlar giyeceğinize, birbirinize marka marka saatler, çantalar hediye edeceğinize şu halka yaşattığınız çileye dönüp bir bakın. Saraylarınızda oturmak ve halkın gerçeklerine gözünüzü kapatmak bitirecek sizi." dedi.

CHP Aydın Milletvekili Bülbül, Aydın'ın Nazilli Şirinevler Mahallesi'ne kurulan bir halk pazarında ikinci el kıyafet ve ayakkabı satıcılarıyla bir araya geldi. Esnaf ile müşterilerin sorunlarını dinleyen Bülbül, ekonomik krizden dolayı vatandaşların alım gücünün düştüğüne ve ikinci el kıyafetlere rağbet etmek zorunda kaldıklarına işaret etti.

Bir satıcı, yaşanan durumu "Eskiden bu kadar ikinci el alan müşteri yoktu, son bir sene içerisinde inanılmaz derece artış oldu. Müşterimiz fakir fukara, hepsi emekli. Ben de emekliyim, ikinci el kıyafet satarak geçinmeye çalışıyorum." sözleriyle dile getirdi.

Kıyafetin temel bir ihtiyaçken artık lükse dönüştüğünü söyleyen Bülbül, şunları kaydetti:

"Yoksullaşan halkın görüntüsü gerek satıcı olarak gerekse alıcı olarak burada açık ve net. Emekli olduğu halde pazarda bir şeyler satmak için emek veren satıcılarımız var. 10 bin lira emekli aylığının yetmemesi sebebiyle sabahtan akşama kadar burada satış yapmak için emek veren emeklilerimiz bulunuyor. Ne acı değil mi? Emeklilik, sözde çalışmamaktı. Öte yandan, vatandaş birinci el kıyafet alamadığı için pazara ikinci el kıyafet almaya geliyor. İnsanlar artık karınlarını doyuramıyor ki mağazadan kıyafet alabilsin. Kıyafet de temel ihtiyaçken artık bir lüks.

Bir sene önce bu kadar çok ikinci el kıyafet ve ayakkabı satan satıcı yoktu, pazar şimdi boydan boya ikinci el kıyafet ve ayakkabı satıcısı ile dolu. Buradan iktidara sesleniyorum; milyar dolarlık takımlar giyeceğinize, birbirinize marka marka saatler, çantalar hediye edeceğinize şu halka yaşattığınız çileye dönüp bir bakın. Saraylarınızda oturmak ve halkın gerçeklerine gözünüzü kapatmak bitirecek sizi."

Kaynak: ANKA / Güncel

Süleyman Bülbül Milletvekili Şirinevler Nazilli Aydın Politika Güncel Haberler

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