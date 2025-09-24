CHP Milletvekili Bakırlıoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı'na Eleştiri: 'Kayıt Dışılık ve Denetimsizlik Var'

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporunda Sağlık Bakanlığı'na bağlı döner sermaye işletmelerinde hazırlanan kemoterapi ilaçlarının stok takibi ve süreç yönetiminde ciddi aksaklıklar olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan en kritik ilaçlarda bile kayıt dışılık, denetimsizlik ve sistemsizlik var. Bu tablo hem hastaları hem de kamu kaynaklarını riske atıyor" dedi.

Bakırlıoğlu, Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı 2024 yılı denetim raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sayıştay denetçilerinin MKYS (Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi), HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ve ilaç hazırlama cihazlarının birbirine entegre olmaması nedeniyle kemoterapi ilaçlarının sağlıklı takip edilemediğini tespit ettiğini belirten Bakırlıoğlu, bazı hastanelerde ilaçların kutu adedi üzerinden, bazılarında miligram bazında kayıt tutulduğu; artan ilaçların tekrar stoğa kaydedilmediği; imha edilen ilaçların ise kimi zaman hastaya kullanılmış gibi gösterilerek SGK'ya fatura edildiğinin ortaya çıktığını ifade etti. Bu bulguların kamu zararına yol açtığını belirten Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kabul edilemez bir skandaldır"

"Kanser hastalarının hayatını doğrudan ilgilendiren kemoterapi ilaçlarında düzensizlik ve keyfiyet hakim. Sayıştay'ın ortaya koyduğu tabloya göre; artan ilaçların stoğa girişi yapılmıyor, imha edilen ilaçlar hastaya verilmiş gibi gösterilerek SGK'ya fatura ediliyor. Yani hem kamu zarara uğratılıyor hem de sistemde denetim zafiyeti oluşuyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki genelgeleri bile sahada uygulanmıyor. Bu kabul edilemez bir skandaldır."

"Hastaların tedavi süreçlerini güvence altına almak bakanlığın birinci görevidir"

Bakırlıoğlu, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaparak, "Bu tabloyu düzeltmek için HBYS, MKYS ve ilaç hazırlama yazılımlarının acilen entegre edilmesi, ilaçların edinimden imhaya kadar her aşamada kayıt altına alınması gerekiyor. Kamu kaynaklarını korumak ve hastaların tedavi süreçlerini güvence altına almak bakanlığın birinci görevidir" dedi.