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CHP Milletvekili AK Parti'yi eleştirdi

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Bülbül, AKP elitlerinin kamu kaynaklarını suistimal ettiğini ve halkı yoksulluğa mahkum ettiğini belirtti.

(ANKARA)- CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulundu. "AKP elitlerinin kamu kaynaklarını suistimal ettiğini, halkı yoksulluğa mahkum ettiğini ve AKP'yi eleştirenlerin susturulduğunu" belirten Bülbül, "Vergi vermeyen, kamu kaynaklarını hortumlayan AKP elitleri, halkın sırtından geçinmeye devam ederken, onları eleştiren, yanlışlarını ortaya koyan herkes susturuluyor" dedi.

Süleyman Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin ülkenin geleceğini tehlikeye attığını ve adalet duygusunu zedelediğini savundu. "AKP'yi eleştiren herkesin susturduğunu" vurgulayan Bülbül, "AKP, yolsuzlukla beslenen, halkı yoksulluğa mahkum eden, hukuku ayaklar altına alan bir diktatörlük inşa etti. Kendisine biat etmeyen herkesi tahrip ettiği yargı düzeni vasıtasıyla tutuklayarak gözdağı vermeyi bir alışkanlık haline getirdi. Basın özgürlüğünü hiçe sayarak gazetecileri cezaevlerine tıkarken halkın haber alma hakkını da ortadan kaldırdı" dedi. CHP iktidarında bu düzenin değişeceğini vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti.

"Vergi vermeyen, kamu kaynaklarını hortumlayan AKP elitleri, halkın sırtından geçinmeye devam ederken, onları eleştiren, yanlışlarını ortaya koyan herkes susturuluyor. Saray'ın emrinde hareket eden yargı, Saray erkanı için erişim engellerini en hızlı şekilde uyguluyor. Kişinin haklarının ihlali, özel hayatın gizliliği, kamu yararı ve kamu düzeninin korunması için alınabilecek erişim engeli kararları, AKP eliyle sansür ve halkın gerçekleri bilmesini gizlemek için alınıyor. Bu ülkenin tüm yurttaşları vergisini öderken ayrıcalıklı bir sınıf oluşmasının kamuoyundan gizlenmesi kabul edilemez. Ama basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar bu iktidar için sadece birer boş laftan ibaret. Onların derdi, gerçekleri örtbas etmek.

Halkımız umutsuzluğa kapılmasın. CHP iktidarında, Türkiye'nin çürümüş düzeni sona erecek, adalet, eşitlik ve şeffaflık yeniden tesis edilecek. Yolsuzluk ve haksızlıkların üzerine kararlılıkla gidilecek; halkın vergileri yandaşların cebine değil, kamu hizmetlerine harcanacak."

Kaynak: ANKA / Güncel

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