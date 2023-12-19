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CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Gazi Mihal Bey Hamamı'nın restorasyonunun bir an önce başlamasını talep etti

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Gazi Mihal Bey Hamamı'nın restorasyonunun bir an önce başlaması gerektiğini belirtti. Yazgan, hamamın içler acısı durumunu video çekerek duyurdu. Ayrıca, uluslararası öğrencilere yönelik eğitim kampı düzenlendi ve Edirne'de yeni yıl alışveriş festivali başlayacak.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Gazi Mihal Bey Hamamı'nın restorasyonunun bir an önce başlaması gerektiğini belirtti.

Yazgan, yaptığı açıklamada, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan hamamın içler acısı son durumunu video çekerek duyurduğunu ifade etti.

Tarihi hamamın Edirne Valiliğince restore edileceği haberini mutlulukla karşıladığını belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Eserin onarımına katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür ederim. Restorasyonun bir an önce başlamasını talep ediyorum. Ayrıca kentteki bakımsız kalan tüm tarihi eserlerin de takipçisi olacağım. Gözlerin görmediği ecdat yadigarı eserlere sahip çıkılması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Tarihi hamamın çevresine görsel anlamda iyileştirme olması adına uygun bir şekilde kapatılmasını da talep ediyorum. Burası kapatılırken de tarihi hamamdaki çalışmaların tamamlandığı zaman nasıl görüneceğinin görsellerinin de bu alana konulması uygun olacaktır."

Uluslararası öğrencilere eğitim kampı

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından uluslararası öğrencilere yönelik eğitim kampı düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamada, İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi Gençlik kampında düzenlenen ve 3 gün süren programa 25 ülkeden 50 uluslararası öğrencinin katıldığı belirtildi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Abdullah Muhammed İslam'ın da kampı ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konferanslarımız sonunda bilgi yarışması düzenleyip dereceye giren öğrencilerimize dernek başkanımız Hakan Çalışkan hediyeler takdim etti. Bunun yanı sıra sportif etkinlikler ve yarışmalar düzenleyip yine dereceye giren öğrencilerimize hediye takdim ettik. Kamplarımız eğitim programlarımız hız kesmeden devam edecektir."

Yeni yıl alışveriş festivali

Edirne'de yeni yıl alışveriş festivali 22 Aralık'ta düzenlenecek törenle başlayacak.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda düzenlenen festivalin yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandığını belirtti.

Festivalin, Saraçlar Caddesi'nde 22 Aralık Cuma günü saat 11.00'de düzenlenen törenle başlayacağını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenecek festivalde, Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, Üretici Kadınlar Pazarı, Emek Pazarı ve Antika Pazarı'nın yetenekli kadınları tarafından üretilen eşsiz el emeği ürünler, el yapımı takılar, özel tasarım hediyelikler ve çok daha fazlası yer alacak. Festivali renkli stantları yılın son gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak."

Kaynak: AA / Güncel

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