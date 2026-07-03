CHP Malatya'da yeni il başkanı Satılmış: Uzlaşma çabamız karşılık bulmadı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış, görevden alınan yönetimle uzlaşma girişiminde bulunduklarını ancak karşılık bulamadıklarını öne sürerek, üç ilçe başkanının "parti suçu" işledikleri gerekçesiyle görevden alındığını söyledi. Satılmış, parti binasında asılan Kemal Kılıçdaroğlu afişiyle ilgili ise disiplin süreci ve suç duyurusunun Genel Merkez tarafından değerlendirileceğini belirtti.

CHP Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış, il binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yaklaşık bir haftadır sessiz kalmayı tercih ettiklerini belirten Satılmış, kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek amacıyla basın toplantısı düzenlediklerini söyledi.

"BU SÜRECİ ORTAK AKILLA ÇÖZECEĞİZ"

Parti içerisinde yaşanan ayrışmanın nasıl aşılacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Satılmış, şunları söyledi:

"Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Biz kardeşlik bağıyla birbirimize bağlıyız. Diğer arkadaşlarımız da bizim kardeşlerimizdir. Sürecin getirmiş olduğu bir durum var, evet. Ama biz bunu ortak akılla çözeceğiz. Kardeşlerimizle bir araya geleceğiz ve bu süreci ortak akılla çözüme kavuşturacağız. Cumhuriyet Halk Partililerin tedirginliğini anlıyorum. Tedirgin olmasınlar. Biz bu süreci Cumhuriyet Halk Partililer olarak atlatacağız."

"ANLAŞMA İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Görevden alınan il yönetimiyle uzlaşma sağlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Satılmış, parti binasına gece saatlerinde çilingir eşliğinde girilmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Çarşamba günü anlaşma olduğu yönündeki iddia doğru değil. Atamamız yapıldıktan sonra bir hafta boyunca kendileriyle irtibata geçtik. Aradık ve bu işi sulh içerisinde halletmemiz gerektiğini, sürecin bize getirmiş olduğu bir durumun bulunduğunu, bu süreçte ne kendilerinin ne de bizim elimizde yapabileceğimiz bir şey olmadığını, birlikte hareket etmemiz gerektiğini kendilerine ilettik. Yalnız karşı taraftan bu iyi niyeti göremedik. İyi niyet görmediğimizin kanıtı olarak da gece parti binamıza girmek zorunda kaldık. Bunun kanıtı olarak zaten karşı tarafın iyi niyetli olmadığını pankarttan da görebilirsiniz. Gece saat bir gibi parti binamıza girdik. Bir ya da iki saat içerisinde o pankart hazırlanmadı tabii ki. O pankart en üst katta halihazırda bekliyordu. Bu sebepten ötürü karşı tarafın iyi niyetli bir yaklaşım sergilemediğini görebilirsiniz."

"ÜÇ İLÇE BAŞKANINI PARTİ SUÇU NEDENİYLE GÖREVDEN ALDIK"

Üç ilçe başkanının görevden alınmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Satılmış, alınan kararın parti tüzüğü çerçevesinde verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Evet, üç ilçe başkanını görevden almak zorunda kaldık. Çünkü parti suçu işlemişlerdi. Dikkat ederseniz görüntülerde biz gece parti binamıza girdiğimiz zaman Barış Bey'e de bunun bilgisini verdik. Barış Bey'den bize gelen cevap, 'Biz gelip bu durumla alakalı bir basın açıklaması yapacağız' oldu. Biz de 'Tabii ki, burası sizin de partiniz. Gelip basın açıklaması yapabilirsiniz' dedik. Ama bu basın açıklaması ne yazık ki bir saldırıya dönüştü. Biz kendilerine güvenerek burada üç dört arkadaşımızı bırakmıştık. O üç dört arkadaşımıza bir saldırı gerçekleşti. Ben kendilerini tekrar o dönemde aradığım zaman yine sakin olmaları gerektiğini söyledim. Sosyal medya hesaplarımızdan da sükünete davet eden paylaşımlar yaptık. Ama dediğim gibi öfkeli oldukları için hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. İlçe başkanlarıyla alakalı görüntülere de dikkat ederseniz, 'Parti binasının içerisine giriniz' diyerek öfkeli kalabalığı parti binasının içerisine yönlendirmeleri ve bu şekilde tepki vermeleri, parti suçu olduğu için biz de görevden almak zorunda kaldık."

Satılmış, halen görevde olan ilçe başkanları ile haftaya bir toplantı yapacaklarını belirterek, "Şöyle söyleyeyim; önümüzdeki hafta içerisinde ilçe başkanlarıyla bir toplantı düzenleyeceğiz. İlçe başkanlarının da tabii ki katılımını isteyeceğiz. Eğer süreç içerisinde kardeşlik bağıyla hareket ederlerse tabii ki kimseyi görevden alma gibi bir durumumuz yok. Ama partiye, partinin kurumsal kimliğine ve parti iç tüzüğüne göre hareket etmezlerse elbette görevden almalar olabilir. Biz yine de herkesi sağduyuya, birliğe ve kardeşliğe davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEFTERLERDE USULSÜZLÜK İDDİALARINI İNCELİYORUZ"

Partide tutulması zorunlu defterlerin kendilerine resmi teslim edilmediğini öne süren Satılmış, şunları söyledi:

"Şöyle söyleyelim; biz defterleri karşı taraftan alamadık. Burada çalışan bir arkadaşımız, normalde sorumlu kişinin gelip bizimle tutanak imzalayarak teslim etmesi gereken defterleri bize getirdi. Defterlerin içerisinde bazı usulsüzlükler var. Bu usulsüzlüklerle ilgili incelemelerimizi başlattık. Bakın, bu konu çok hassas bir konu. Toplumun bu konuda biraz duyarlılık göstermesi gerekiyor. Öfkeler olabilir. Ancak burada hiçbir Cumhuriyet Halk Partili genel başkanına bunu yapamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarında böyle bir şey olamaz."

"GENEL BAŞKANA YÖNELİK PANKART CHP'NİN KÜLTÜRÜNDE YOK"

Parti binasına asılan ve üzerinde çarpı işareti bulunan Kemal Kılıçdaroğlu afişiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Satılmış, disiplin süreci ve suç duyurusunun Genel Merkez tarafından değerlendirileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkanlarımızın hataları olabilir, eksikleri olabilir. Neticede hepimiz insanız. Ancak mücadele parti içerisinde yapılır. İçeride eleştirinizi sunarsınız. Bir pankart asarak bunu kine ve öfkeye dönüştürmek, halkı galeyana getirerek saldırıya sevk etmek doğru bir şey değildir. İnsani olarak da doğru değildir. Birkaç hafta önce bir mitingde "Biz yakarsak söndüremez." diyenler, bugün çarpı işareti atıyorlar. Böyle bir durum olduğu zaman bizim aklımıza Sivas geliyor. Çarpı işareti atanları biz geçmişte Maraş'ta gördük. Bunun çilesini çok çektik. O sebepten ötürü arkadaşlarıma şunu söylüyorum: Bir şeyler yapıyorsunuz ama yaptığınız şeylerin nelere mal olacağını da hesaplamanız gerekiyor. Tabii ki bunlarla alakalı farklı suçlar işlendiği iddiasıyla disiplin soruşturması geçirecekler. Bunun kararını Yüksek Disiplin Kurulu verecek, Genel Merkezimiz verecek. Suç duyurusuyla alakalı da yine Genel Merkezimizle istişare yaparak, halkı kin ve nefrete teşvik suçlaması kapsamında bir suç duyurusu olabilir. Bunu Genel Merkezimizle değerlendirip duruma göre hareket edeceğiz."

Kaynak: ANKA