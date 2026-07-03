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Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Çankırı-Kızılırmak kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İzzet Gümüşbuğa (43) idaresindeki 16 ALY 258 plakalı otomobil, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Bozkır köyü mevkisinde karşı yönden gelen Remzi Akdemir'in (75) kullandığı 06 HD 7613 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hasan Salih Gümüşbuğa (12) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobildeki Çiğdem (30), Abdullah (5), Esma Betül (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5) yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Remzi Akdemir, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah ve Esma Betül Gümüşbuğa'nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
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