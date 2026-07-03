Takımdan mı gönderildiler? Fenerbahçe'den 8 oyuncusu için açıklama
Fenerbahçe, takımdan gönderileceği iddia edilen futbolculardan İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba'nın Avusturya kamp kadrosunda yer alacağını açıkladı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Avusturya kampı öncesinde gazetelerde yer alan kamp kadrosu haberlerine ilişkin resmi bir açıklama yaptı.
FENERBAHÇE İDDİALARI YALANLADI
Fenerbahçe, profesyonel futbol A takımının Avusturya kamp kadrosuna ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
8 OYUNCU DA KAMPTA YER ALACAK
Sarı-lacivertliler, kamp kadrosunda; İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba'nın da yer alacağını duyurdu.