CHP Malatya'da çilingirli bina krizi: Gerginlik ve 'Hain' posteri

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış ve yönetiminin gece saatlerinde kapıları çilingirle açtırarak girdiği CHP Malatya İl Başkanlığı binası önünde gerginlik yaşandı. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı il binası önünde toplanan partililer ve ilçe başkanları binaya alınmazken, gençlik kolları üyeleri kapıları açarak polis engeline rağmen binaya girdi. Gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde "Hain" yazılı dev posterini il binasına astı.

CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış ve yönetiminin gece saat 01.00 sıralarında kapıları çilingirle açtırarak girdiği il binası önünde sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yeni il yönetimi, parti binasının kapılarını kilitli tutarken, bina önünde toplanan partililer ile ilçe başkanlarının içeri girişine izin verilmedi.

Parti binası önünde bekleyen CHP Gençlik Kolları üyeleri ise kapıları açarak polislerin engelleme çabalarına rağmen il binasına girdi. Binaya giren gençler, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Hain" yazan büyük bir posteri binaya astı.

İl binası önünde toplanan kalabalık sık sık, "Hain Kemal", "Faşizme karşı omuz omuza", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Butlan gidecek, halk kazanacak" sloganları attı.

"BU PARTİNİN İRADESİ MEYDANDADIR"

Görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, il binası önünde yaptığı açıklamada yaşananların hukuksuz olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi en zor günlerini yaşamakta. Geçtiğimiz günlerde, hepinizin malumu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne zorla girildi. O günden bu yana Cumhuriyet Halk Partilileri birbirine düşürmek, Cumhuriyet Halk Partilileri ayrıştırmak ve örgüt iradesini yok saymak isteyenler, kendilerine verilen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin kapılarını kıranlar, TOMA'larla girenler, dün gece ayrı bir hukuksuzluğa daha imza attılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kurulan bir tiyatroyu şu an binada bulunanlar oynamaktadır. Bu tiyatro; herhangi bir mahkeme kararı olmadan, icra yoluyla bize herhangi bir tebligat yapılmadan, gece yarısı hırsız gibi kapıyı çilingirle açarak binaya girmektir.

Onlar sanıyorlar ki binada oturunca marifet koltukta, marifet binada. Onlar içeride olunca sanıyorlar ki bu partiyi, bu partinin üyelerini yönetebilecekler. Ama bu partinin idaresi, bu partinin iradesi bugün orada, birinci katta değil; burada, meydandadır."

"TROLLER İÇERİDE, PARTİYE EMEK VERENLER MEYDANDA"

Yıldız, il binasında bulunan kişilerin partiyi sosyal medyada yıprattığını savunarak, şöyle konuştu:

"Dün gece ortaya konulan tiyatro utanç vericidir. Bunu oynayanların utanacaklarını zaten düşünmüyorum. Çünkü dün gece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını kıranlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çilingirle girenler kim diye baktığınızda, Malatya kamuoyu onları çok iyi tanıyor."

Partimize geldikleri günden beri, sosyal medyada dört beş yıldır yapılan tüm seçimlerde partiyi sürekli kötüleyen, partiyi sürekli eleştiren; sürekli sosyal medyada sahte hesaplarla ve kendi hesaplarıyla, partiye dair bir aidiyetleri olmadan, partiye dair bir sahip çıkma duyguları olmadan, utanmadan sıkılmadan sosyal medyada trollük yapıp partiyi eleştirenler, bugün içeridedir.

Birisi kadın, iki üç tane trol bugün içerideler. Troller içeride, sosyal medyada bu partiyi yıpratanlar içeride. Bu partiye sahip çıkan, emek veren, her seçimde susuz, uykusuz partisi için mücadele edenler de bugün burada, benim yanımdadır."

"BİZİM DERDİMİZ KAPININ BEKÇİLERİYLE DEĞİL"

Yıldız, açıklamasının devamında, partiye zarar vermemek adına meydanlarda olmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim derdimiz kapının bekçileriyle değil, o kapının kendisiyledir. O kapının sahibi AKP'dir. O kapının sahibi, bugün Hızır Paşa rolünü üstlenen, genel merkezde oturan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne atanmış genel müdür ve amirlerinin Malatya'daki piyonlarıdır."

İnanın, burada görev alanlara hiç şaşırmadık. Burada görev alanlar zaten partisine ihanet ediyorlardı. Sadece daha büyük şekilde ihanet etsinler diye genel müdürlük tarafından göreve atandılar.

Ama bizler; partisine emek verenler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sırtında taşıyanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni baba ocağı görenler, bu partiyi en üstünde tutanlar, partimize zarar vermemek adına binalarda değil, meydanlarda olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA