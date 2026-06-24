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Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi
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Fenerbahçe, Diego Carlos'un kendisine bildirilen programa rağmen rutin sağlık kontrolüne katılmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyla iletişim kurma çalışmalarının sürdüğünü ve sürecin yakından takip edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe, futbolcusu Diego Carlos ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, 23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrollerine Brezilyalı savunma oyuncusunun katılmadığını bildirdi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır" ifadeleri yer aldı.

OYUNCUYLA TEMAS KURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Kulüp, futbolcunun durumunu netleştirmek için girişimlerin sürdüğünü belirtti. Açıklamada, "Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir." denildi.

ASTON VILLA'DAN 11 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe Diego Carlos'u Aston Villa'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 

Alper Kızıltepe
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