CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı
Bir hafta önce CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamalarının ardından Özdemir'e parti rozetini taktı.
2024 yılında İYİ Parti'den, 17 Haziran 2026 tarihinde ise CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in yeni adresi AK Parti oldu.
Nimet Özdemir'in AK Parti’ye katılımı kapsamında rozeti bizzat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.
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