CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

2024 yılında İYİ Parti'den, 17 Haziran 2026 tarihinde ise CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in yeni adresi AK Parti oldu.

Nimet Özdemir'in AK Parti’ye katılımı kapsamında rozeti bizzat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

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