Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Yeni sezon hazırlık kapsamında Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Fenerbahçe'nin kadrosu duyuruldu.

YENİ TRANSFERLER KAMPTA

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin yeni transferleri Vedat Muriqi ve Amara Diouf, kamp kadrosunda yer aldı.

MERT HAKAN DA KADRODA

Fenerbahçe'de sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mert Hakan Yandaş da kamp kadrosunda kendisine yer bulmayı başardı.

Fenerbahçe'nin 30 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Cherif, Vedat Muric.