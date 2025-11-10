Haberler

CHP Malatya'da 10 Kasım Törenleri ve Ara Tatil Eleştirisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Malatya Battalgazi İlçe Örgütü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ara tatil dönemine denk gelmesini eleştirerek anma töreni düzenledi. Partililer, Atatürk'ü anma etkinliklerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın planlamasını eleştirdi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya Battalgazi İlçe Örgütü, okullarda ara tatil döneminin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na denk getirilmesini eleştirerek, Atatürk'ün vefatının 87. yılında, Malatya Lisesi önünde tören düzenledi, CHP Malatya Yeşilyurt İlçe Örgütü de Kemal Özalper İlkokulu önünde Atatürk'ü andı.

Okullarda ara tatil döneminin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na denk gelmesi nedeniyle okul önlerinde anma törenleri düzenlendi.

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy ve beraberindeki partililer, Atatürk'ün vefatının 87. yılında, Malatya Lisesi önünde toplandı.

Törende konuşan Gürsoy, "Bugün burada bir ulusun yeniden doğuşuna önderlik etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir aradayız. 10 Kasım, yalnızca bir anma günü değil; Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma, Atamızın mirasına sahip çıkma günüdür" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirlediğini, oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana kasım ayında yapılan ara tatilin 10 Kasım'a ve Atatürk'ü anma haftasına denk getirilmediğini belirten Gürsoy, "Ancak Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, Kurucumuz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatil denk gelmeye başladı" diye konuştu.

Gürsoy, bunun tesadüf olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir tatil günü değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize anlatma, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini yaşatma günüdür. Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onur adına utançla izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı, unutturmayacak. Cumhuriyet ve değerleri kalbimizdedir. Okullarda, sınıflarda, bahçelerde, sokaklarda tüm öğrencilerle, coşkuyla, gönülden birlikte yapılan her tören, okunan her şiir, her söz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, gelecek nesillere verilmiş bir sözdür. Başöğretmenimiz Atatürk'ün ülkemiz için hayal ettiği 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesillerin yetişmesi için çalışmak da bizimdir. Atamıza bize emanet ettiği Cumhuriyetimize ve değerlerine sahip çıkma görevdir."

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından tören, gençlerin Gençliğe Hitabe'yi okumasıyla son buldu.

CHP Malatya Yeşilyurt İlçe Örgütü de Kemal Özalper İlkokulu önünde Atatürk'ü andı.

Kaynak: ANKA / Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.