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Gözler şiş, saçlar dağınık! Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadırın içi görüntülendi

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretler için dün akşam Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadır görüntülenirken; içeride sadece iki yer yatağının ve 2 sandalyenin olduğu görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği Malatya ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, geceyi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda geçirdi.

DEPREMZEDELERLE KAHVALTI YAPTI

Sabahın erken saatlerinde uyanan Kılıçdaroğlu, kendisini çadırının önünde bekleyen depremzede Eşe Gözel ile bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi. Ardından depremzedelerle birlikte kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, kentteki ziyaretlerine başladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi

SADECE YER YATAĞI VE SANDALYE VAR

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadırın içerisi görüntülendi. Çadırda sadece iki yer yatağının ve 2 sandalyenin olduğu görüldü.

İşte çadırdan görüntüler:

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş DHA Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (27)

Ethan:

Hele bi alttaki yorumlara bakın. Troller burayı da doldurmuşlar, burayı da haram ettiler.

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Murat Kılıç:

Yorum yapayım dedim ama yorumlara bakınca gerek yok dedim. Anlaşılan millet chp nin tiyatrolarını, yalanlarını artık yemiyor

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Tahsin Şeherli:

Çadır satan 5 yerden maaş alanlara hiç inanmıyorum bu kez tenekeye koysalar oy vereceğim

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