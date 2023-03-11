Gözler şiş, saçlar dağınık! Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadırın içi görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretler için dün akşam Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadır görüntülenirken; içeride sadece iki yer yatağının ve 2 sandalyenin olduğu görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği Malatya ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, geceyi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda geçirdi.

DEPREMZEDELERLE KAHVALTI YAPTI

Sabahın erken saatlerinde uyanan Kılıçdaroğlu, kendisini çadırının önünde bekleyen depremzede Eşe Gözel ile bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi. Ardından depremzedelerle birlikte kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, kentteki ziyaretlerine başladı.

SADECE YER YATAĞI VE SANDALYE VAR

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadırın içerisi görüntülendi. Çadırda sadece iki yer yatağının ve 2 sandalyenin olduğu görüldü.

İşte çadırdan görüntüler:

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023