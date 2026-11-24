Haber : Zeynep BOZUKLU - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, "Atanmayan 1 milyona yakın öğretmenimiz var. Kölelik ücretiyle çalışan öğretmenlerimiz var. Eşlerinden ayrı, birleşemeyen öğretmenlerimiz var. Sözleşmeli öğretmen var, kadrolu öğretmen var, ücretli öğretmen var. Öğretmenlerin bu çilesi ne zaman bitecek" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

Kaynak: ANKA