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CHP'li Vekillerden Eğitimde Mülakat Protestosu

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri, öğretmen alımlarındaki mülakat sistemini protesto etti. Milletvekili Veli Ağbaba, iktidarın mülakatın kaldırılacağına dair sözlerini yerine getirmediğini vurguladı.

EREN CESUR

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri ellerinde "Mülakat değil liyakat" yazılı dövizlerle öğretmen atamalarında mülakat sistemini protesto etti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Maalesef diğer alanlarda olduğu gibi burada da bir siyasi sahtekarlık var. Neden? Söz verdiniz, oy aldınız ama bu çocukları mağdur ettiniz. Sizi dürüst olmaya, öğretmenlere karşı ayrımcılık yapmamaya, mülakatı kaldırmaya davet ediyoruz" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MEB'in 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

CHP'li milletvekilleri bütçe görüşmeleri sırasında "Mülakat değil, liyakat" ve "Mülakata hayır" yazılı pankartlarla, iktidarın 2023'teki genel seçimlerden önce  mülakatın kaldırılacağı sözünü yerine getirmemesini protesto etti.

Söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "İktidar 14 Mayıs seçimlerinden önce bir söz verdi, 'Mülakatı kaldıracağız' dedi. Sizi dürüst olmaya ve vaatlerinizi tutmaya davet ediyoruz. Grubumuz olarak 'mülakata hayır, liyakata evet' diyoruz. Maalesef diğer alanlarda olduğu burada da gibi bir siyasi sahtekarlık var. Neden? Söz verdiniz, oy aldınız ama bu çocukları mağdur ettiniz. Sizi dürüst olmaya, öğretmenlere karşı ayrımcılık yapmamaya, mülakatı kaldırmaya davet ediyoruz."

CHP'li Vekillerden Eğitimde Mülakat Protestosu
Kaynak: ANKA / Güncel
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