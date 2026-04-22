CHP'li Üyeler Dijital Mecralar Komisyonu'nu Terk Etti.

(TBMM) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda komisyonun işleyişi ve gündemine ilişkin usul tartışması yaşandı. CHP İzmir Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Tuncay Özkan, Sağlık Komisyonu'na giden bir yasa teklifinin Dijital Mecralar Komisyonu'nda görüşülmüş gibi yapıldığını ancak o tarihlerde komisyonun toplanmadığını belirterek Komisyon Başkanı Nazım Elmas'a tepki gösterdi. Bugün yapılan toplantıya katılan isimlerin de kendilerine danışılmadığını belirten Özkan ve CHP'li üyeler komisyonu terk etti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas başkanlığında toplandı. Toplantının başında komisyonun işleyişi ve gündemine ilişkin usul tartışması yaşandı. CHP ve DEM Parti milletvekilleri, komisyon yönetimini eleştirerek sürecin "şeffaf ve katılımcı yürütülmediği" gerekçesiyle toplantıyı terk etti. Komisyon Başkanı Nazım Elmas ise eleştirilerin ardından sürenin kısıtlılığı nedeniyle hızlı hareket etmek zorunda kaldıklarını söyledi.



"Böyle bir yönetim anlayışını kabul etmemiz mümkün değil"



CHP İzmir Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Tuncay Özkan, şunları söyledi:

"Komisyonun usulüne ilişkin ciddi endişelerimiz var. Biz bu komisyonu sizin başkanlığınızdan önce de yöneten bir başkanla birlikte çalıştık. Başkanın yönetim esas ve usulleri komisyon üyeleri ile gündemi paylaşmak, gelecek konuklar hakkında bilgi vermek ve bizim katkımızı istemek şeklinde gelişirdi. Siz üç tane somut ve büyük hata yaptınız. Bunlardan birincisi Sağlık Komisyonu'na giden yasa teklifini burada görüşmüşüz gibi gösterdiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen tarihle sizin komisyondan gönderdiğiniz yazı tarihi arasında herhangi bir toplantımız yoktur. Yapmadığımız bir toplantıyı yapmış gibi gösterdiniz. Bugüne kadar uygulamalarımızda biz böyle bir şey görmedik. İkincisi; komisyona davet edeceğiniz kişilerle ilgili olarak CHP sözcüsü veya başka bir arkadaşımıza bilgilendirme, fikrimizi alma gereği hissetmemeniz bu konuyu bizimle paylaşmamanızdır. Üçüncüsü; bu komisyonu böyle yönetemezsiniz. Bir İçtüzük var. O İçtüzüğe göre komisyon üyelerinin haberi olmadan ve komisyonda yanlış yaparak bir yönetim anlayışını bizim kabul etmemiz mümkün değil."

Sizin toplantınızı bugün bize bildirmediğiniz gündem içeriği nedeniyle kabul etmiyoruz. Bu toplantıyı bizimle konuşmadan gerçekleştiremezsiniz. Biz her zaman açık ve teşvik eden olduk ve burada görüş birliği içerisinde çalıştık. Biz burada dezenformasyon yasasını bile birlikte çıkardık. Ancak sizin tutumunuz herhangi bir yasaya zarar verici niteliktedir. Siz yasa teklifinin bakanlıktan Meclis'e geldiği gün ile sizin 'görüşümüz budur' diye Sağlık Komisyonu'na gönderdiğiniz görüş arasında herhangi bir toplantı yaptık mı? Olmayan bir toplantıyı nasıl yapıldı diye gösterdiniz? TBMM hukukun üstünlüğüne dayanır, biz bunu zedeleyecek en ufak bir tutumu desteklemeyiz."

"Sürenin kısa olması sebebiyle hızlı hareket etmek zorunda kaldık"

Komisyon Başkanı Nazım Elmas ise şunları söyledi:

"Bunların hiçbirisinde dışlama gibi bir durum olmayacağını bilmenizi isterim. Bizim bu komisyon toplantısı için çok kısa bir süremiz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Önümüzde geçtiğimiz günlerde karşılaştığımız çok üzücü olaylar sebebiyle çok kısa sürede karar vermemiz gereken bir nokta vardı. Bu sürenin kısa oluşu sebebiyle biz daha önce komisyonumuza gelmiş ve bu konularda sunum yapmış bakanlıklarda, kamu kurumlarında görüşlerine başvurulmuş hocalarımıza mevcut hazırlıklarını güncelleyip bu konuda bize katkı yapacağınızı düşündüğümüz için sürenin kısa olması sebebiyle hızlı hareket etmek zorunda kaldık."

Özkan, Başkan Elmas'ın konuşması üzerine, "Ben açıklamanızı yetersiz bulduğum için toplantıya katılmayacağımı beyan ediyorum" dedi. Özkan ve CHP'li üyeler komisyon salonunu terk etti. Özkan, gelen konuşmacılara yönelik ise, "Bunun sizinle bir ilgisi yok. TBMM, egemenliğin halktan alındığı, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir yerdir. Bir tek parti, tek adam rejimi değildir. Çok seslilik esastır, sesimizi kimseye kıstırmayız" dedi.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk da komisyondaki yaklaşıma tepki göstererek, "Bizim de isteğimiz akademinin, sendikaların, uzmanların görüşlerini dinlemek fakat ortada sadece iki grubun temsilcilerinin olduğu bir durum var. Biz şu an için toplantıya katılmayacağız ve usule, demokratik işleyişe uygun toplantılara katılacağız" dedi ve komisyonu terk etti.

Kaynak: ANKA