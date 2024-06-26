CHP'li Ulaş Karasu: YHT hattında güvenlik sorunları var

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas- İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren(YHT) hattında yaşanan güvenlik sorunlarına dikkat çekerek "Bir kez daha uyarıyorum, gelin hattın tamamını bir kez daha bilimin ışığında yeniden inceleyelim, alınacak önlemleri belirleyelim. Allah korusun, bir felaket yaşanması halinde iki elim yakanızda olacaktır, bilesiniz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu yaptığı yazılı açıklamada, Sivas- İstanbul hattaki güvenlik sorunlarına bir kez daha dikkat çekti. Karasu, önlem alınması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı ve Meclis'i göreve davet ederek "6 yılda biteceği açıklanan, 15 yılda bitirilemeyen, ancak son genel seçim öncesinde şovla hizmete alınan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Ankara-Sivas hattında gecikmeler yaşanıyor, vatandaşlar mağdur oluyor" dedi.

Karasu, Sivaslı vatandaşların beklediği YHT'nin, son genel seçim öncesinde 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete alındığını ve seferleri başladığını, mayıs ayında da ilk İstanbul seferlerinin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Hattın hizmete alınmasının üzerinden geçen 14 ayda, iki kez arızalandığını belirten Karasu, geçen yıl haziran ayında, hattın Yozgat yakınlarındaki kısmında yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle rayların çöktüğüne, yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif raydan çıktığına dikkat çekti. Karasu, mayıs ayında da yine Yozgat'ın Yerköy ilçesi Sarayköy mevkiinde yoğun yağmurdan dolayı toprak kayması yaşandığını, hattın ulaşıma kapatıldığını, yolcuların otobüslerle taşınmak durumunda kaldığını vurguladı.

"Sorumluluk TCDD'nin üzerinden atılmaya çalışıldı"

Karasu, "Bu kazalarda can kaybı olmadı, ancak normal şartlarda 2 saat 35 dakika süren YHT seferlerinde, bu kez gecikmeler yaşanmaya başlandı. Yaklaşık 90 dakika süren gecikmeyle hızlı tren seferleri 4 saati de aşmaya başladı. Hattın tadilatta olduğu bildirilirken, TCDD taşımacılık vatandaşları bilgilendirmek adına bir whatsapp hattı kurdu. Bu hat üzerinden gecikmelerin neden kaynaklandığı sorusuna verilen bilgide, gecikmelerin sorumluluğu TCDD'nin üzerinden atılmaya çalışıldı" diye konuştu.

"İki Elim Yakanızda"

Hattaki zemin etütleri noktasında ve hattın bütünlüklü olarak bitirilmeden açılmasının felaketler doğurabileceği uyarısında bulunduğunu anımsatan Ulaş Karasu, hattın yapımının devam ettiği 2014 yılında 8 ayrı göçük meydana geldiğini hatırlattı. YHT işletmeciliğinde emniyet açısından olması gereken sinyalizasyon sisteminin bir üst devresi olan Avrupa Tren İşletim Sistemi (ETCS), bu projenin erken açılmasından dolayı hattın bir kesiminde henüz devreye girmediğine dair bulgular olduğunu belirten Karasu, ETCS sisteminin hat kesiminin belli kısmında olmamasının getirdiği risklerin TCDD Demiryolu Emniyeti ve Risk Yönetim Müdürlüğü'nün yazılarında da ifade edildiğini vurguladı.

Şartnameyi sağlamayan bazalt taşı kullanıldığı ve teknik şartnamenin değiştirildiğine yönelik bilgilerin de paylaştığını hatırlatan Karasu, hattın bütünlüklü olarak incelenmesi ve bu konuda Meclis'te verdiği önergelerin dikkate alınması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi. Karasu, şöyle dedi:

"Yapılan açıklamalar, atılan adımlar gizli saklı yapılıyor. Bir whatsapp hattı kurmuşlar, sözüm ona sorumluğu üzerlerinden atacaklar. Bu mudur kurumsal yapı? Bu mudur bakanlığın ciddiyeti? Vatandaşlar mağdur, ama bakanlık da bakan da sessiz. Sorunun ne olduğunu, gidermek adına ne yaptıklarını ne yapacaklarını vatandaşa açıklayamıyorlar. Bunun adı suç psikolojisidir. Çıkın 'Biz bu hattı erken açarak hata yaptık, düzeltmek için de şunları yapıyoruz' deyin. Ama ses yok. Bu hattaki sorunları aksamaları dile getirdim, zemin etüdü konusunda defalarca uyarılarda bulundum. Biraz insan utanır. Son derece ciddiyetsiz bu tutumdan dolayı sorumluluğu olanları kınıyorum. Bir kez daha uyarıyorum, gelin hattın tamamını bir kez daha bilimin ışığında yeniden inceleyelim, alınacak önlemleri belirleyelim. Allah korusun, bir felaket yaşanması halinde iki elim yakanızda olacaktır, bilesiniz."