CHP'li Şevkin: Türkiye'de Bireysel Silahlanma Tehlikeli Boyutlarda

Güncelleme:
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye'de ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısının 40 milyona ulaştığını, kadın cinayetlerinin çoğunun ruhsatsız silahlarla işlendiğine dikkat çekti. Meclis'i acil tedbirler için göreve çağırdı.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye'de ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek Meclis'i göreve çağırdı. Çeşitli verilere göre ülkede 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız olmak üzere toplam 40 milyon silah bulunduğunu kaydeden Şevkin, kadın cinayetlerinin büyük bölümünün ateşli silahlarla işlendiğine dikkat çekti.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ülkede giderek artan bireysel silahlanmaya ilişkin açıklama yaptı. Çeşitli verilere göre ülkede 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız olmak üzere toplam 40 milyon silah bulunduğunu belirten Şevkin, her yıl yaklaşık 350 kadın cinayetinin işlendiğine dikkat çekti. Şevkin, "Kadın cinayetlerinde ve yaralanmalarda kullanılan silahların yüzde 85-90'ının ruhsatsız olduğu biliniyor. Türkiye'de neredeyse her 2 yetişkinden birinde silah bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Adana'da geçtiğimiz günlerde bir pazar yerine rastgele ateş açılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 5 kişinin yaralandığını hatırlatan Şevkin, saldırıda kullanılan silahların ruhsatsız olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

İnternet üzerinden kuru sıkıdan dönüştürülmüş silah ve pompalı tüfek satışlarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Şevkin, "Artık insanlar trafikte, sokakta birbirine silah çekiyor. İnsanlar ölüyor, evlere ateş düşüyor" dedi.

Şevkin, CHP olarak 2023 yılında silahlanma konusunda Meclis'e araştırma önergesi sunduklarını ancak önergenin gündeme alınmadığını hatırlatarak şu çağrıda bulundu:

"Söz konusu durum acil olarak masaya yatırılmalıdır. Türkiye'nin giderek artan bireysel silahlanma sorununa karşı etkili bir yol haritası oluşturmak zorundayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
