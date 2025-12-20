Haberler

Oğuz Kaan Salıcı'dan "İha" Uyarısı: Savunma ve Bertaraf Kapasitesi En Az Taarruz Kadar Önemlidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye hava sahasında görülen insansız hava araçlarının (İHA) düşürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı ve bu olayların savunma mimarisinin test edilmesine neden olabileceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin farklı noktalarında görülen ve düşürülen insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin "Bu gelişmeler, savunma mimarimizin sınırlarının, reaksiyon sürelerinin ve karar alma eşiklerinin test edildiği izlenimini vermektedir. Bölgemiz ateş çemberidir. İkazlarımız ciddiye alınmalıdır. 783 bin 562 kilometrekarenin güvenliği her şeyden önemlidir" dedi.

CHP'li Salıcı, Türkiye hava sahasında görülen İHA'larla ilgili yazılı açıklama yaptı. Salıcı, şunları kaydetti:

"Bu hafta hava sahamızda üç ayrı İHA olayı yaşanmıştır. Karadeniz'den gelen ilk İHA, ROKETSAN'ın bulunduğu Elmadağ yakınlarında düşürülmüştür. İkinci İHA; Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı ve kritik sanayi tesislerinin yakınlarındaki İzmit'te, üçüncü İHA; Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı ve 9. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarındaki Balıkesir'de düşmüştür. S-İHA'ların harp sahasındaki etkinliklerinin arttığının en net göstergesi, hepsi komşularımızda yaşanan; Azerbaycan-Ermenistan arasındaki 2. Dağlık Karabağ, Rusya-Ukrayna ve 12 günlük İran-İsrail savaşlarıdır. Türkiye, 'Çelik Kubbe' konsepti kapsamında alçak irtifa tehditlerine karşı İHTAR, ŞAHİN, GÖKBERK ve KORKUT gibi radar tabanlı tespit, elektronik karıştırma ve fiziksel imha kabiliyetlerine sahip sistemleri envanterine dahil etmiştir. Bu sistemlerin temel amacı, mini ve mikro İHA tehditlerini en erken safhada, en düşük maliyetle ve otomatik biçimde bertaraf etmektir"

"Savunma mimarimiz test ediliyor"

Yaşananların bir "test" niteliği taşıyabileceğini vurgulayan Salıcı, şöyle devam etti:

"İHA'lar, ülkemizin derinliklerine kadar sızmıştır. Bu da alçak irtifa hava savunma katmanının sayısal yeterlilik başta olmak üzere, konuşlandırma, entegrasyon gibi boyutlarında hava savunma mimarimizin etkinliğine ilişkin soru işaretleri doğurmuştur. Bu gelişmeler, savunma mimarimizin sınırlarının, reaksiyon sürelerinin ve karar alma eşiklerinin test edildiği izlenimini vermektedir.

Ülkemiz gerek BAYKAR'ın ürettiği BAYRAKTAR TB2, TB3, Akıncı, Kızılelma; gerek TUSAŞ'ın ürettiği ANKA ve AKSUNGUR gibi platformlar yurt dışı ve yurt içinde rüştünü ispat ederek S-İHA alanında marka oluşturmuştur. Bununla beraber, savunma ve bertaraf kapasitesi de en az taarruz kadar önemlidir. Bölgemiz ateş çemberidir. İkazlarımız ciddiye alınmalıdır. 783 bin 562 kilometrekarenin güvenliği her şeyden önemlidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

2 kırmızı, 3 gol! İşte dev maçta kazanan takım
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor: Örnek daireler ortaya çıktı

Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor
Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü

Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı
Nedeni bilinmiyor! AVM'nin ortasında birbirlerine girdiler

Nedeni bilinmiyor! AVM'nin ortasında birbirlerine girdiler
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi

Patlayan su borusu ortalığı birbirine kattı
title