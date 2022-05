CHP'li Özel: 'Tüik'in Enflasyonunu Hisseden Kimse Yok. Bu Yangının Durdurulması İçin Tek Adam Rejiminin Sona Erdirilmesi Gerekiyor'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına "Vatandaşlarımıza sorduğumuzda TÜİK'in enflasyonunu hisseden ve savunan kimse yok. Her ürünün fiyatının iki, üç kat arttığını söylüyorlar. Gerçek rakamlar, yangını işaret ediyor. Bu yangının durdurulması için bu tek adam rejiminin sona erdirilmesi gerekiyor" tepkisini gösterdi. Özel, "Son bir ayda emeklinin maaşına, çalışanın maaşına zam gelmedi. Acilen çağrıda bulunuyoruz ki enflasyona göre her ay asgari ücretin ve emekli maaşlarının yeniden belirlenmesi gerekmektedir" değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da, Gördes İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, TÜİK ve bağımsız araştırmacı ve ekonomistlerin açıkladığı enflasyon oranlarını değerlendirdi. Özel, şunları söyledi:

"Bugün TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı. Bir kez daha Nebati'nin ve ekonomi yönetiminin söylediklerinin doğru olmadığı ve toplumu yanıltmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Şu anda enflasyon TÜİK'in verdiği son rakamlara göre yüzde 69,97. Bu tüketici fiyatları için böyle. Üretici fiyatlarına göre ise yüzde 121. Tabii bunlar 'Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumunun' makyajlanmış ve oldukça düşük tutulmuş rakamları.

"TEK ADAM REJİMİ, ENFLASYONU YÜZDE 29'DAN ALMIŞTI"

ENAG verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 156. Gördes'teki vatandaşlarımıza sorduğumuzda da TÜİK'in enflasyonunu hisseden ve savunan kimse yok. Her ürünün fiyatının iki, üç kat arttığını söylüyorlar. Bugün 'Verin yetkiyi kardeşime, dövizle, faizle, enflasyonla nasıl mücadele edilir, görün' diyen tek adam rejimi, enflasyonu yüzde 29'dan almıştı, bugün enflasyon yüzde 70'e geldi.

"ENFLASYONDA TANSU ÇİLLER'E DENK GELDİK"

Bu rakamlar tüketici fiyatları açısından son 20 yılın, üretici fiyatları açısından son 35 yılın en yüksek rakamları. Enflasyonda Tansu Çiller'e denk geldik. Düşürdük dedikleri enflasyonu yüzde 70'e çıkardılar. Ki bu rakamlar, kendilerinin başkanını sürekli değiştirdikleri, rakamlarına müdahale ettikleri, emekliye ve asgari ücretliye az zam vermek için düşük gösterdikleri TÜİK'in rakamları.

"GERÇEK RAKAMLAR, YANGINA İŞARET EDİYOR"

Gerçek rakamlar, yangını işaret ediyor. Bu yangının durdurulması için bu tek adam rejiminin sona erdirilmesi gerekiyor. TÜİK verilerine göre son bir ayda kuru soğan yüzde 69, kıvırcık yüzde 45, domates yüzde 42, patates yüzde 41, doğalgaz yüzde 27, tavuk eti yüzde 27 zamlandı.

"HER AY ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN BELİRLENMELİ"

Bunlar 1 yılda olduğunda baş edilmesi güç zamlar son bir ayda oldu. Son bir ayda emeklinin maaşına, çalışanın maaşına zam gelmedi. Acilen çağrıda bulunuyoruz ki enflasyona göre her ay asgari ücretin ve emekli maaşlarının yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Sendikalar, işçinin ve emeklinin talebini dile getirsinler. Her ay enflasyona göre farkın üzerine eklenmeyen maaşlar, vatandaşlarımızı açlığın pençesine bırakmış durumdadırlar. Son 1 ayda emekliye zam yapmayanlar, asgari ücrete zam yapmayanlar, Türk Hava Yolları yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarına, Borsa İstanbul yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarına, Kızılay yöneticilerine zam yaptılar. Vatandaşına zam vermeyenler kendilerine yüzde 190 zam vermekten sıkılmadılar. Çalışma Bakanı, Kadir Gecesi'nde Bayburt'ta 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanının müjde vereceğini söyledi. Hala daha haber yok. Bir an önce bir müjde varsa verilmelidir."