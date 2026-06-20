Bodrum tatili erken başladı: Milli futbolculara olay göndermeler

A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na henüz grup aşamasında veda etti. 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk iki maçından da puansız ayrılan ay-yıldızlı ekip, futbolseverlerde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından sosyal medyada milli takım ve teknik heyete yönelik eleştiriler peş peşe geldi. Özellikle Paraguay'ın uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen sonucun değişmemesi, taraftarların tepkisini artırdı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı kullanıcılar milli futbolculara yönelik "villa" göndermesinde bulundu. "Bodrum tatili erken başladı", "Dünya Kupası kısa sürdü", "Tatil planları bozulmadı" şeklindeki yorumlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

MONTELLA DA HEDEFTE

Futbolcuların yanı sıra teknik direktör Vincenzo Montella da eleştirilerin odağındaki isimlerden biri oldu. Binlerce taraftar sosyal medyada İtalyan teknik adam için istifa çağrısı yaparken, alınan sonuçların sorumluluğunun teknik heyette olduğunu savundu.