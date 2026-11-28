Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılmak zorunda. Türkiye karanlıktan aydınlığa çıkartılmak zorunda. Türkiye'deki karanlıktan aydınlığa çıkış Diyarbakır'dan başlar, Dört Ayaklı Minare'nin önünden başlar. Tahir Elçi'nin katilleri bulunursa biliriz ki bu ülkeye barış gelir ve barış kalıcı olur" dedi.

Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçi Vakfı tarafından düzenlenen anma programı kapsamında çok sayıda kişi Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya geldi. Buradan Elçi'nin katledildiği Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'ye yürüyen katılımcılar, Elçi'nin ölümünün 11'inci yılında andı. Anmanın ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için Adalet Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda bulundu. Kaya, şöyle konuştu:

"11 yıl önce bu Dört Ayaklı Minare'nin önünde terör bitsin, şiddet bitsin, silahlar sussun diyen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi katledildi. Aradan tam 11 yıl geçti. Ama bugüne kadar ne yazık ki dünyanın gözü önünde işlenen bir cinayetin ne hikmetse katilleri bulunamıyor. 25 yıllık AKP iktidarı sürekli ülkeye demokrasi vadediyor, barış çığlıkları atıyor. Eğer gerçekten bu konuda samimiyse buradan Adalet Bakanı'na çağrı yapıyorum. Sayın Adalet Bakanı, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasını istiyorsan Tahir Elçi'nin karanlık cinayetinin dosyasını Diyarbakır'a gel, Dört Ayaklı Minare'nin önünde Tahir Elçi'nin failleri kimdir, bunu açıkla. Eğer bunu yapmaz isen ne Türkiye'ye barışı sağlayabiliriz ne de bu ülkeye demokrasi gelir. Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılmak zorunda.Türkiye karanlıktan aydınlığa çıkartılmak zorunda. Türkiye'deki karanlıktan aydınlığa çıkış Diyarbakır'dan başlar, Dört Ayaklı Minare'nin önünden başlar. Tahir Elçi'nin katilleri bulunursa biliriz ki bu ülkeye barış gelir ve barış kalıcı olur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de buradan çağrı yapıyorum; bu cinayetin aydınlatılması, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması 'Terörsüz Türkiye' çalışmasının mihenk taşıdır. Barışı gerçekleştirmenin yolu Dört Ayaklı Minare'den geçer. Dünyaya vereceğimiz mesaj 'Türkiye halkı artık barışa susadı, demokrasi istiyor' çığlığı atacağız. Türkiye'ye barış gelirse Irak'a da barış gelecek, İran'a da barış gelecek, Suriye'ye de barış gelecek. Bir bütün olarak bölgeye barış gelecek. Bölgeye barış geldiğinde ekonomik kalkınma olacak, huzur olacak, refah olacak. Toplumun huzuru bozanlar artık topluma refah vadedemezler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Hem parlamentoda hem parlamento dışında bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Biji aşiti, yaşasın barış diyor, hepinize saygılar sunuyorum."

"İNTİKAM DEĞİL, ADİL YARGILANMA TALEBİ İSTİYORUZ"

CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke de Tahir Elçi'nin insan hakları, demokrasi ve barış mücadelesine dikkat çekerek, cinayete ilişkin adil yargılanma talebini yineledi. Eke, şöyle konuştu:

"Bugün burada yalnızca bir avukatı, bir baro başkanını değil ömrünü halk ve özgürlük mücadelesine adamış bir insan hakları savunucusunu anıyoruz. Aradan 11 yıl geçti ve bu 11 yılın sonunda halen adil yargılanmadığına ilişkin tüm hukuk camiasının, tüm toplumun endişeleri var. Bizim açık talebimiz şudur: intikam değil, adil yargılanma talebi istiyoruz. Tüm Diyarbakırlılar'ın, tüm demokratların, tüm yurttaşların ortak talebi adil yargılanmadır. Ve bunu net olarak söyleyelim; muhakkak insan haklarının, demokrasinin ve özgürlüklerin ve son zamanlarda en çok konuştuğumuz barışın, belki de hayatını buna adamış olan kıymetli baro başkanımızın da istediği şekilde son bulmasını talep ediyoruz ve barışın gerçekleşmesini talep ediyoruz. Bu yönüyle biz adil yargılanma talebini ısrarla talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA