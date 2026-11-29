(DİYARBAKIR) - CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 2024 yılında Van'da şüpheli şekilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Diyarbakır'daki ailesini ziyaret etti. Baba Nizamettin Kabaiş, 10 ay boyunca ölüm tehditleri aldıklarını ve İstanbul'da yaşayan kardeşinin dört maskeli kişinin saldırısına uğradığını anlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına çağrıda bulunan Yıldırım Kaya, "Bu ailenin dramını bir an önce sonlandırmak zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 25. ve 26. Dönem Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke ve parti temsilcileriyle birlikte Rojin Kabaiş'in ailesini ziyaret etti. Görüşmede, ailenin maruz kaldığını belirttiği ölüm tehditleri, İstanbul'da yaşanan saldırı ve soruşturma sürecine ilişkin şikayetler gündeme geldi.

BABA KABAİŞ: "10 AY BOYUNCA SÜREKLİ TEHDİT MESAJI GELİYORDU"

Kızının ölümünün aydınlatılması için uzun süredir mücadele ettiğini belirten Nizamettin Kabaiş, kendisine silah ve mermi fotoğrafları gönderilerek tehdit edildiğini söyledi. Kabaiş, "10 ay boyunca sürekli tehdit mesajı geliyordu bana. Silah fotoğrafı gönderiyorlardı, mermi fotoğrafı gönderiyorlardı; 'Sizi öldüreceğiz, evinizi basacağız, davanın peşini bırakın' şeklinde tehditler geliyordu" dedi.

Tehditlerin İstanbul'da saldırıya dönüştüğünü öne süren Kabaiş, kardeşinin dört maskeli kişi tarafından darbedildiğini ve saldırganların kendilerini ölümle tehdit ettiğini anlattı.

Tehditleri emniyet ve savcılığa bildirdiğini aktaran Kabaiş, Diyarbakır Emniyetinin kendileriyle ilgilendiğini ancak Van'daki savcılık sürecinde yeterli karşılığı bulamadığını savundu.

"BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Tehditlere rağmen kızının ölümüne ilişkin soruşturmanın takipçisi olacağını vurgulayan Kabaiş, "Biz hiçbir zaman tehditlerden çekinmeyeceğiz, bu davanın peşini de bırakmayacağız" dedi. Rojin Kabaiş'in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edildiğini belirten baba Kabaiş, bu bulgulara rağmen sorumluların neden belirlenemediğini sordu.

Anne Aygül Kabaiş de Kürtçe yaptığı konuşmada, kızının ölümünden sorumlu kişilerin bulunmasını isteyerek, "Katillerin ortaya çıkmasını istiyorum, katiller dışarıda gezmesin. Belki katiller ortaya çıkar, belki biraz rahatlarız" ifadelerini kullandı.

KAYA: "ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARINA ÇAĞRI YAPIYORUM"

Ailenin maruz kaldığını belirttiği tehditlere ve İstanbul Büyükçekmece'deki saldırıya tepki gösteren Yıldırım Kaya, yetkilileri göreve çağırdı.

Kaya, "Bu baba, bu anne, bu amca tehdit ediliyor, önü çevriliyor. İstanbul gibi bir yerde, Büyükçekmece'de eğer bir insanın önü dört maskeli tarafından çevriliyor ve onlar da yakalanmıyorsa neyi bekliyorsunuz?" diye sordu.

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından olayın aydınlatılmasını isteyen Kaya, "Rojin'in yaşadığını anne de mi yaşasın, baba da mı yaşasın, amca da mı yaşasın? Adalet Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına buradan çağrı yapıyorum: Bu ailenin dramını bir an önce sonlandırmak zorundayız" dedi.

Kaya, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmanın ve aileye yönelik tehditlerin takipçisi olacaklarını belirterek konuyu Adalet Bakanlığına ve TBMM'ye taşıyacaklarını söyledi.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke ve parti örgütünün aileye destek vereceğini ifade eden Kaya, "Biz bu işin peşini asla bırakmayacağız. Bu olay aydınlığa kavuşup katiller hak ettiği cezayı bulana kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin yanınızdayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA