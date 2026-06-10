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CHP'li Kaya'dan Yaşamını Yitiren Öğretmen Koparan'a İlişkin Açıklama: "Bu Olayın Üzerinin Örtülmesine İzin Vermeyeceğiz"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşamını yitiren öğretmen Irmak Ayşe Koparan ile ilgili olarak sorumluların ortaya çıkarılması ve hesap vermesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın yaşamını yitirmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir öğretmenin feryadı duyulmadıysa, bunun sorumluları ortaya çıkarılmalı ve hesap vermelidir. Bu olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Koparan ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı dileyen Kaya, şunları kaydetti:

"Kamuoyuna yansıyan iddialar son derece vahimdir. Bir öğretmenin mobbinge maruz kaldığı yönündeki beyanları, yaptığı resmi başvurular, ulaşım ve güvenlik sorunlarına ilişkin dilekçeleri neden dikkate alınmamıştır?"

Hakkında şikayet bulunan kişilerle ilgili hangi işlemler yapılmıştır? Öğretmenimizin yaşadığı sorunlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı Valiliği tarafından biliniyor muydu? Biliniyorsa neden gerekli tedbirler alınmamıştır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve Ağrı Valiliği'ni derhal kapsamlı, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütmeye; kamuoyunu tüm yönleriyle bilgilendirmeye davet ediyorum. Bir öğretmenin feryadı duyulmadıysa, bunun sorumluları ortaya çıkarılmalı ve hesap vermelidir. Bu olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA
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