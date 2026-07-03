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CHP'li Kaya: "2026 Yks'de Yaşanan Usulsüzlükler Nedeniyle Matematikteki 23. Soru da İptal Edilmeli"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 2026 YKS'de matematik testindeki 23. sorunun da edebiyat sorusu gibi iptal edilmesi gerektiğini belirterek, soruyu hazırlayanlar hakkında soruşturma açılması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlüklere ilişkin yaptığı açıklamada, matematik testindeki 23. sorunun da edebiyat testindeki soru gibi iptal edilmesi gerektiğini belirterek, soruları hazırlayanlar hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yaptığı açıklamada, 2026 Yks'de yine usulsüzlükler ve adaletsizliklerle karşı karşıya olunduğunu savunarak, matematik testindeki bir sorunun cevap anahtarının değiştirildiğini, edebiyat testindeki bir sorunun ise iptal edildiğini ifade etti.

ÖSYM'nin sınav süreçlerini eleştiren Kaya, matematik testindeki 23. sorunun doğru cevabına ilişkin çelişkiler bulunduğunu öne sürerek, "A'yı işaretleyenler mi haklı, C şıkkını işaretleyenler mi haklı?" diye sordu. Kaya, edebiyat testindeki sorunun "sehven" iptal edildiği yönündeki açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de eleştiren Kaya, eğitim sistemindeki sorunların çözülmediğini kaydederek, YKS sonuçlarının açıklanmasından önce matematikteki tartışmalı sorunun iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Kaya, "Yapılması gereken çok açık ve nettir. Edebiyatta olduğu gibi matematikte de bu soruyu iptal etmek zorundasınız. Değerlendirmeyi iki soruyu iptal ederek yapmak zorundasınız. Yetmez, bu soruyu hazırlayanlar hakkında derhal soruşturma başlatmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı, Milli Eğitim Bakanı, ÖSYM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyelerine de çağrıda bulunan Kaya, sınav sürecine ilişkin sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, öğrencilerin emeklerinin korunmasını istedi.

CHP olarak sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden Kaya, yanlış cevap anahtarı nedeniyle öğrencilerin bir yıllarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Kaya, matematikteki 23. sorunun iptal edilmemesi halinde açılan davalarda yürütmenin durdurulması yönünde karar verilmesi çağrısında bulunarak, "Bu sorun, on binlerce, yüz binlerce çocuğumuzun umudunu yok eden bir sorundur" dedi.

Kaynak: ANKA
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