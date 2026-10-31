CHP'li İlgezdi, grip mevsimi yaklaşırken aşı ve ilaçlara erişilemediğini söyledi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, bazı ilaçlara erişimde sorun yaşandığını, hastaların her sonbaharda aynı problemle karşılaştığını belirterek, "Grip mevsimi kapıya dayanmışken aşı yok; tansiyon, diyabet, epilepsi ve depresyon ilaçlarına ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi. Vatandaşlarımız ilaç bulamadığı için eczane eczane geziyor, sosyal medya hesaplarından ihtiyacı olan ilaçları arıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bazı ilaçlara erişimde yaşanan sorunlara dikkati çekti. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İlgezdi, her sonbaharda ilaçlara erişimde sorun yaşandığını belirterek, "Ülkemiz her yıl aynı ihmal tablosuna mahkum ediliyor. İktidarın akıl dışı kur politikası yüzünden sonbahar aylarına gelindiğinde ilaç bulunamıyor; kalıcı bir çözüm üretmek yerine süreç sadece seyrediliyor" ifadelerini kullandı.

Gerçek avro kurunun 55 TL civarında olmasına rağmen ilaç avro kurunun 29,11 TL olması nedeniyle sonbaharda ilaç sıkıntısının kronikleştiğini kaydeden İlgezdi, "Grip mevsimi kapıya dayanmışken aşı yok; tansiyon, diyabet, epilepsi ve depresyon ilaçlarına ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi. En temel anayasal hak olan sağlığa erişim hakkı, iktidarın basiretsiz politikalarıyla yurttaşlarımızın elinden alınmaktadır" dedi.

"SOSYAL MEDYADAN İLAÇ ARANIYOR"

Yaşanan sorunun asıl nedeninin iktidarın yanlış sağlık politikaları olduğunu ifade eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"Sağlıkta izlenen yanlış politika yüzünden yurttaşlarımız ilaç bulamıyor. Lüks tüketim malzemelerinden bahsetmiyoruz, hayati öneme sahip ilaçlardan bahsediyoruz. Sağlık Bakanlığı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sorunu sadece izliyor. Mağdur olan yine vatandaşlarımız oluyor. Hayati öneme sahip ilaçların bulunamamasının hiçbir açıklaması olamaz. İlaç sıkıntısı her yıl yaşanıyor. Peki iktidar neden önlem almıyor? İlacına ulaşamayan yurttaşlarımız şifa bulabilmek için farklı arayışlara girmek, çaresizlikten kaçak ilaçlara yönelmek zorunda kalıyor. Hiçbir denetimi bulunmayan bu ürünler ise tedavi etmek bir yana, hastalarda telafisi imkansız çok daha ağır sağlık sorunlarına yol açıyor. Vatandaşlarımız ilaç bulamadığı için eczane eczane geziyor, sosyal medya hesaplarından ihtiyacı olan ilaçları arıyor. Devletin yapması gerekeni vatandaş kendi yapmaya çalışıyor.

Ülkemizde iktidarın yarattığı ekonomik kaos, adalet duygusunun yok olması, insanların kendilerini güvende hissetmemesi gibi durumlar nedeniyle 2024 yılında 65 milyon 591 bin 252 kutu antidepresan tüketildi. Bu sayı geçen sene yaklaşık 6 milyon kutu artarak toplam 71 milyon 527 bin 690 kutuya çıktı. 2016 ile 2025 arasındaki dönemde antidepresan tüketiminde yaklaşık yüzde 58,5'lik artış yaşandı. Araştırmalara göre Türkiye'de her 100 kişiden yaklaşık 6'sı ila 10'u düzenli olarak antidepresan kullanıyor. Ama iktidarın ilaç politikasındaki beceriksizliği yüzünden antidepresan ilaçlarına erişim sağlanamıyor. İnsanlar AKP yüzünden akıl sağlıklarını koruyamaz hale geldi."

Kaynak: ANKA