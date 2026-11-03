CHP'li Gürsel Erol, Bahçeli'ye kız kardeşi için Meclis'te başsağlığı diledi

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kız kardeşi Serpil Bahçeli'yi kaybeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Meclis'te taziye ziyaretinde bulundu.

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi, kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla TBMM'deki makamında ziyaret ederek başsağlığı dileklerimi ilettim. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet; Sayın Genel Başkanımıza, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.