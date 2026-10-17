CHP'li Gürer, basın sorunları için Meclis Araştırma Önergesi'ni sundu

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Cezaevinde gazetecilerin varlığı, el konulan yayın kuruluşlarının yayın politikalarının iktidar tarafından belirlenmesi ve yerel basını kontrol altında tutma uygulamaları da incelenmelidir. Gazete ve televizyonlar için 'Ya bendensin ya da karşımdasın' anlayışıyla basının kontrol altına alınmak istenmesi kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, basın yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılması istemiyle hazırladığı Meclis Araştırma Önergesi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Gürer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde görsel ve yazılı basının sorunları, son yıllarda farklı uygulamalarla ağırlaşmaktadır. RTÜK'ün ulusal ve bölgesel yayın yapan kuruluşlara yönelik uygulamalarının yanı sıra, son yıllarda iktidar oylarıyla basını sınırlayan kanunların farklı yorumlanması, basın yayın kuruluşları için sıkıntı oluşturmaktadır. Haber hazırlarken ve yaparken gözaltına alınmak olağan bir durum haline gelmektedir. Basın, yalnızca iktidarın hoşuna giden haberleri vermek değil, muhalefetin, sokağın anlatılarını ve yaşananları da ifade edebilirse demokrasiden söz edilebilir."

"BASIN SEKTÖRÜNDE İŞSİZ KALMAK, GÜVENCESİZ ÇALIŞMAK OLAĞANLAŞMAKTADIR" Gürer, basın sektöründe sendikalaşmanın önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Basın yayın alanında sendikal örgütlenme, taşeronlaşma, güvencesizlik, ücret politikaları ve vergi sistemi gibi alanlarda düzenlemelere de ihtiyaç vardır. Özveriyle her türlü koşulda görev yapan gazeteciler, daha iyi koşullarda olmayı hak etmektedir. Ancak ülkemizde haber yapmak, yazı yazmak ve yorum yapmanın dahi zorlaştığı bir süreçteyiz. Basın sektöründe işsiz kalmak ve güvencesiz çalışmak da günümüzde olağanlaşmaktadır. Sosyal medyada, televizyonda ve gazetede iktidarın hoşuna gitmeyen paylaşımlar, yazılar ve haberler için yaptırımlar uygulanmaktadır. Çalışan ve çeşitli sebeplerle çalışamayan medya mensuplarının sorunlarının yanı sıra yayın kuruluşlarının sorunlarının da bir arada araştırılması önemli olacaktır."

Tutuklanan gazetecilere ve kayyum atanan medya kuruluşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürer, "Cezaevinde gazetecilerin varlığı, el konulan yayın kuruluşlarının yayın politikalarının iktidar tarafından belirlenmesi ve yerel basını kontrol altında tutma uygulamaları da incelenmelidir. Yerel ölçekte yayın yapan ve ulusal düzeyde de yayını bulunan televizyon kuruluşlarına uygulanan vergi başta olmak üzere farklı kurallar, ayakta kalmalarını zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda bölgesel ya da yerel medya kuruluşlarının durumu incelenmelidir. Gazete ve televizyonlar için 'Ya bendensin ya da karşımdasın' anlayışıyla basının kontrol altına alınmak istenmesi kabul edilemez" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: ANKA