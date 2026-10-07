CHP'li Erbay, zayıflama iğnesi için Sağlık Bakanlığı'na düzenleme çağrısı yaptı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, "zayıflama iğnelerinin" kullanımının yaygınlaştığını belirterek, "Bakanlık, zayıflama iğnesi kullanımına karşı yalnızca 'doktor kontrolünde kullanın' uyarısıyla yetinmemelidir. Kriterler belirlenmeli; bu ilaçlara kimlerin tıbbi olarak ihtiyaç duyduğu net bir şekilde ortaya konulmalı, kullanım koşulları yakından izlenmeli ve uygunsuz kullanımın önüne geçilmelidir" açıklamasını yaptı.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, toplumda giderek yaygınlaşan "zayıflama iğneleri" konusunda yazılı açılama yaptı. Obezite tedavisi ile birkaç kilo verme isteğinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirten Erbay, ilaçların estetik kaygılarla ve bilinçsizce tüketilmesinin tehlikelerine dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığı'nı daha etkin ve düzenleyici politikalar yürütmeye davet etti.

Tirzepatid gibi etken maddelere sahip ilaçların obezite hastalarında hekim gözetiminde kullanılmasının bilimsel bir temeli olduğunu belirten Erbay, buna karşın bunların tıbbi gereklilik olmaksızın sadece hızlı kilo verme veya kozmetik amaçlarla yaygın biçimde kullanılmasının büyük halk sağlığı sorunu yarattığını ifade etti.

İlaçların toplumda algılandığı gibi masum "zayıflama iğneleri" olmadığını söyleyen Erbay, bu iğnelerde sık görülen yan etkilerin bulantı, kusma, ishal, kabızlık ve karın ağrısı gibi sindirim sistemi (gastrointestinal) sorunlar; nadir ve şiddetli risklerin safra taşı, safra kesesi hastalıkları, pankreatit (pankreas iltihabı) ve şiddetli gastrointestinal reaksiyonlar olduğunu; ayrıca şiddetli kusma ve ishale bağlı olarak gelişebilecek dehidratasyon ve akut böbrek hasarı gibi kritik organ hasarları görülebildiğini aktardı.

"İLAÇ BİR TÜKETİM ÜRÜNÜ DEĞİLDİR"

"Hızlı kilo verdiriyor" algısının yaratılmasının tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirten Erbay, ilaçların kozmetik amaçlı tüketilmesinin uzun vadeli sonuçları, yan etkileri ve tedavi bırakıldığında yaşanabilecek sorunları görünmez kıldığını dile getirerek, "İlaç bir tüketim ürünü değildir. Sağlık politikası, 'her kilo fazlasına bir ilaç' anlayışına dönüşmemelidir" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın kendi politikalarında yer alan "akılcı ilaç kullanımı" ilkesini hatırlatan Erbay, bakanlığa çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Sadece uyarı yetmez. Bakanlık, zayıflama iğnesi kullanımına karşı yalnızca 'doktor kontrolünde kullanın' uyarısıyla yetinmemelidir. Kriterler belirlenmeli; bu ilaçlara kimlerin tıbbi olarak ihtiyaç duyduğu net bir şekilde ortaya konulmalı, kullanım koşulları yakından izlenmeli ve uygunsuz kullanımın önüne geçilmelidir. Sağlık Bakanlığı'nın görevi sadece ilaçların piyasada bulunmasını sağlamak değildir. Bakanlık; hekimleri, eczacıları ve toplumu bilgilendiren, reçeteleme eğilimlerini izleyen ve gerektiğinde düzenleyici önlemler alan daha etkin bir politika yürütmelidir."

Kaynak: ANKA