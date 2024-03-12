Üye Girişi
Haberler

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasının genişletilmesine tepki gösterdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'da Limak ve IC-İÇTAŞ ortaklığına ait Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasının genişletileceğini belirterek, bu kararın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Uzun, Muğla'nın üç-beş yandaş şirketin arka bahçesi olmadığını ve insanların yaşam alanlarının korunması gerektiğini ifade etti.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayımlanan karara göre Muğla'da Limak ve IC-İÇTAŞ ortaklığına ait Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasının genişletileceğini belirterek, bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı. Uzun, "Gözünü rant hırsı bürümüş bu iktidara paranın insanlardan ve doğadan daha önemli olmadığını öğreteceğiz. Dünyanın fosil yakıtlardan hızla uzaklaştığını öğreteceğiz. Muğla'nın, üç-beş yandaş şirketin arka bahçesi olmadığını öğreteceğiz. Direneceğiz, insanımızı, doğamızı, tarihimizi ve Muğla'mızı bu zihniyete teslim etmeyeceğiz. Akbelen'den elinizi çekin" ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Uzun yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Acele kamulaştırma kararı"na göre, Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığını hatırlattı.

Cumhur Uzun, karara tepkisini şöyle dile getirdi:

"Akbelen Ormanları çevresinde bulunan 122'si İkizköy, 68'i Çamköy sınırları içindeki, bazılarının içinde konutların da olduğu tarım arazisi parseller, maden sahası yapılmak üzere Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamulaştırılmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Yıllardır yangınlar ve talanlarla karşı karşıya olan Muğla'mız yok edilmek isteniyor. Akbelen'de ormanların kesilip yok edilmesinden sonra şimdi köylünün yaşam mahalli olan içlerinde evlerinin bulunduğu, zeytinlerinin bulunduğu 190 parsel için ayrı ayrı acele el koyma kararı alındı. Akbelen'de yaşayan halkın o bölgede yaşaması kömür uğruna, fosil yakıt uğruna yok edilmekte. Bu talana dur demek istiyoruz. Muğla'da Akbelen'de yaşam alanları yok ediliyor ve insanımıza yaşam imkanı verilmiyor. Akbelen'den elinizi çekin. Akbelen'deki insanlarıyaşam alanlarını kendilerine bırakın. Akbelen'deki canlı yaşamını sona erdirmekten artık vazgeçin. Limak ve IC-İÇTAŞ ortaklığına ait Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasını genişletmek üzere atılan bu adım kabul edilebilir değildir. Yıllardır mücadele ediyoruz. Doğamızı, tarihimizi ve yaşam alanlarımızı savunuyoruz. Savunmaya da devam edeceğiz. Gözünü rant hırsı bürümüş bu iktidara paranın insanlardan ve doğadan daha önemli olmadığını öğreteceğiz. Dünyanın fosil yakıtlardan hızla uzaklaştığını öğreteceğiz. Muğla'nın üç-beş yandaş şirketin arka bahçesi olmadığını öğreteceğiz. Direneceğiz, insanımızı, doğamızı, tarihimizi ve Muğla'mızı bu zihniyete teslim etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Yeniköy Muğla Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title