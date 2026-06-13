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Ali Mahir Başarır: Bizim Alnımız Açık, Başımız Dik

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Lüleburgaz'daki halk buluşması öncesinde yaptığı açıklamada, 'Biz kazanacağız, bu milleti saray ve uzantılarından hep beraber kurtaracağız' dedi.

Haber : Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(KIRKLARELİ) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Lüleburgaz'da "Halkla Buluşması" öncesinde yaptığı açıklamada, "Bizim alnımız açık, başımız dik. Biz kazanacağız, bu milleti saray ve uzantılarından hep beraber kurtaracağız" ifadesini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Kongre Meydanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması" öncesi ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ben evimize, yurttaşlarımızın yanına geldik. Şükürler olsun ki sokağa çıkacak yüzümüz var. Bana soruyorlar hemşehrilerim, 'iyi misin' diye. 'Çok iyiyim' diyorum, kötü olanlar düşünsün. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek. Millet bizimle, yurttaşlarımız bizimle. Beni sarayın ilamıyla CHP Grup Başkanvekilliği görevinden uzaklaştırıldığını düşünüyor. Hiç önemli değil."

Biz milletin vekili olarak, bu partinin üyeleri olarak bu topraklarda huzurla yürüyoruz. Ben Kemal Bey'e buradan soruyorum. Buraya gelebilir misin? Şurada çay içebilir misin? Ağabeyimin elini sıkabilir misin? Allah hiçbir siyasetçiyi bu duruma düşürmesin. Bizim alnımız açık, başımız dik. Biz kazanacağız, bu milleti saray ve uzantılarından hep beraber kurtaracağız."

Kaynak: ANKA
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