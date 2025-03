CHP'li Bağcıoğlu'ndan İzmir'de Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne Ziyaret

(İZMİR)- CHP'li Yankı Bağcıoğlu, İzmir'de şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı. Bağcıoğlu, şehit aileleri ve gaziler için TBMM'ye verilen 18 kanun teklifinin bir an önce Meclis gündemine alınması için çağrıda bulundu.

CHP Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir'de Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirilen ziyarette, şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutlayan Bağcıoğlu, yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bağcıoğlu, son 14 ayda Türkiye genelinde çok sayıda derneği ziyaret ettiklerini belirterek, "Son 14 aydır 90'nın üzerinde il ve ilçede 160'ın üzerinde şehit, gazi derneğini ziyaret ettik, sorunlarını dinledik. Gittiğimiz yerlerde ayrıca emekli asker derneklerini de ziyaret ettik. Onlarla da istişarelerde bulunduk. Bu ziyaretlere devam edeceğiz. Bugün İzmir'de bulunan Harp Malülleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'yle, Muharip Gaziler Derneğini ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ziyaret ederek hem bayramlaşma hem de sorunları istişare ederek tekrar değerlendirme imkanı bulduk" dedi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin hepsinin yanındayız"

Asker kökenli emeklilerin ve görevdeki personelin yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz her adaletsizliğe uğrayan, her haksızlığa uğrayan, her mağdur kesimin takipçisi olduğumuz gibi şu anda maaşları açlık sınırının altında hatta çoğu yoksulluk sınırının altında olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, tazminatlarını alamayan emekli astsubayların, emekli binbaşıların atanamayan uzman çavuşların ve sözleşmeli erlerin Atatürk'e destek verdikleri, bağlılıklarını bildirdikleri için Atatürk'e yapılan saygısızlıklara karşı durdukları için ihraç edilen teğmenlerin resen emekli edilen albayların, askeri sağlık sisteminin kaldırılması nedeniyle mağdur olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin hepsinin yanındayız, destekliyoruz. Şehit gazi aileleri bu kapsamda bizim için öncelikli ve hedef kitlemiz. Onların sorunlarını duyurmak, onların sorunlarına elimizden geldiğince çözüm önerileri getirmek ve tabii ki bu çözümü de önerilerinin hayata geçmesini sağlamak en büyük hedefimiz."

"Kanun teklifleri geldiği takdirde her türlü desteği sağlayacağız"

Bağcıoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen çalıştayda hazırlanan kanun tekliflerinin hala TBMM komisyonlarında beklediğine dikkati çekerek, "Bu çerçevede biliyorsunuz geçen sene bir çalıştay düzenlendi. 18 kanun teklifi hazırlandı ve ki bu kanun teklifleri her ziyaretimizden sonra ihtiyaç olursa güncelleniyor. Bunlar aylardır komisyonda bekliyor. Aylardır 'bir an önce gündeme getirilecek' deniyor. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Akar tarafından bu kanun tekliflerinin diğer partilerle görüşülüp gündeme getirileceği ifade ediliyor. Bunu bekliyoruz. Genel başkanımızın da belirttiği gibi bu kanun teklifleri geldiği takdirde her türlü desteği sağlayacağız" dedi.

"Bir an önce meclis gündeme getirilmeli"

Sağlık, maaş ve istihdam konularındaki sorunların sürdüğünü belirten Bağcıoğlu, "Şu anda hala katkı payı alınan binlerce, yüz binler civarında hastanelerde katkı payı alınan şehit ailesi ve gaziler var. Terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanlar var. Er gazilerin emsal maaş düzenlemeleri hala yapılmadı. Şehit aileleri, şehit anneleri, babaları, asgari ücret civarında veya altında maaş alıyorlar. Eğitim desteği sıkıntılı. İstihdam konusunda sıkıntılar var. Bizim temennimiz, bizim isteğimiz bu 18 kanun teklifinin yeter mi? Asla yetmez. Bunların sürekli güncellenmesi lazım. Bir an önce meclis gündeme getirilmesi, meclis gündeminde bunların tartışılması" ifadelerini kullandı.

"Yapılacak her türlü düzenlemeyi bütün kalbimizle destekliyoruz"

CHP olarak çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Bağcıoğlu, "Biz emekli askerlerimizin derneklerini, şehit aileleri ve gazilerimizin derneklerini ziyarete devam edeceğiz. Onlarla istişarede bulunacağız. Çünkü onlarla sadece sorunları değil memlekete, vatanımıza ilişkin sorunları da tartışıyoruz. Onları da değerlendiriyoruz. Bizim siyaset dışı gördüğümüz dört tane konu var. Bunlar; Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk, şehit aileleri ve gaziler ve savunma sanayi. Biz bunlara siyaset dışı bakıyoruz. Bu konuda yapılacak her türlü düzenlemeyi bütün kalbimizle destekliyoruz. Bütün benliğimizle destekliyoruz" diye konuştu.