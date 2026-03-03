CHP'li Bağcıoğlu: İran'a Yönelik Saldırılardan Türkiye'nin Çıkarması Gereken Dersler Var. KKTC'nin Bekası Şu Anda Birinci Önceliğimiz Olmalı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından Türkiye'nin çıkarması gereken dersler olduğunu belirterek, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bekası şu anda birinci önceliğimiz olmalı" dedi. Deniz ticareti ve kriz yönetiminin önemli olduğunu kaydeden Bağcıoğlu, "Dost ateşi, karşılıklı müdahale gibi konular işin içine girince sadece hava savunma sistemi veya hava gücüne sahip olmanın değil, hava sahası kontrolü, yönetimi ve karşılıklı müdahale usullerinin de geliştirilmesi ihtiyacı ortaya konuyor" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıların dördüncü gününde olduğunu belirterek, gelişmelerin bölgesel istikrarı tehdit etmeye devam ettiğini kaydetti.

Bağcıoğlu, "Buradan Türkiye için alınacak dersler esasında ana hatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bekası şu anda birinci önceliğimiz olmalı" ifadelerini kullandı.

KKTC'ye yönelik olası risklere dikkati çeken Bağcıoğlu, bu kapsamda askeri önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Bağcıoğlu, "Bölgede örneğin Yunanistan'ın yaptığı gibi hava savunma kabiliyetli fırkateynlerimizin ve hava gayretinin Kıbrıs Adası'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlandırılması acil bir beka sorunu ve ihtiyaç" dedi.

"Türkiye bağlantılı ve Türk bayraklı ticaret gemilerine gerekli uyarılar zamanında iletilmeli"

Deniz ticareti ve kriz yönetimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bağcıoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından özellikle kriz bölgesindeki, çatışma bölgesindeki Türkiye bağlantılı ve Türk bayraklı ticaret gemilerinin takibi ve gerekli uyarıların zamanında iletilmesi. Hürmüz Boğazı'ndaki tehditlerin artmasını müteakip 13 veya 14 saat sonra bir uyarının yapılması bu konunun biraz daha ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

Savunma sanayisi açısından çıkarılması gereken derslere de işaret eden Bağcıoğlu, "Savunma sanayi açısından alınması gereken dersler ise ilk 4 gün sonunda TF-2000 hava savunma harbi muhribine ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu, bu sürecin geciktirilmesinin milli güvenliğimizi nasıl olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Dost ateşi, karşılıklı müdahale gibi konular işin içine girince sadece hava savunma sistemi veya hava gücüne sahip olmanın değil, hava sahası kontrolü, yönetimi ve karşılıklı müdahale usullerinin de geliştirilmesi ihtiyacı ortaya konuyor. Dolayısıyla şu aşamada alınacak acil tedbirlerin yanında hava gücü ve hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi, TF-2000 projesinin de süratle tüm bileşenleriyle, silahlarıyla, sensörleriyle realize edilmesi milli güvenlik açısından önemli bir ihtiyaç."

Kaynak: ANKA