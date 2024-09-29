CHP'li Aşkın Genç'ten Milli Eğitim Bakanı'na Eğitim Politikaları Üzerine Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, son yıllarda Türkiye'de uygulanan yanlış eğitim politikalarının çocukları ve gençleri derin bir belirsizliğe sürüklediğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonunda, Türkiye genelinde sınıf tekrarına kalan öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerden kaçı devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalmıştır? on üç yılda, devamsızlık nedeniyle açık öğretime yönlendirilen öğrenci sayısı kaçtır" diye sordu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Son yıllarda uygulanan eğitim politikalarının gençlerin üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve eğitimdeki sorunların katlanılmaz hale geldiğini ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en kritik unsurdur. Ancak son yıllarda Türkiye'de uygulanan yanlış eğitim politikaları ve sistematik eksiklikler, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi derin bir belirsizliğe sürüklemektedir. İktidarın, eğitimde fırsat eşitliği sağlama iddiasına rağmen, gerçekte uygulanan politikalar, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatını zora sokmakta, onları hak ettikleri eğitimi almaktan mahrum bırakmaktadır.

"Eğitim sistemi ciddi bir çöküşe doğru gidiyor"

Özellikle sınıf tekrarı oranlarının artması, öğrenci devamsızlıklarının yükselmesi ve eğitim kurumlarındaki kalite farklılıklarının giderek büyümesi, ülkemizdeki eğitim sisteminin ciddi bir çöküşe doğru gittiğinin göstergesidir. Bu olumsuz tabloya, iktidarın liyakatsiz atamaları, plansız eğitim reformları ve sürekli değişen müfredatlarla verdiği zararlar da eklenince, eğitimdeki sorunların boyutu artık katlanılmaz hale gelmiştir."

"Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için bakanlığınız tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?"

Genç, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonunda, Türkiye genelinde sınıf tekrarına kalan öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerden kaçı devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalmıştır?

Sınıf tekrarına kalan öğrencilerden (ders başarısızlığı ve devamsızlık dahil) kaç tanesi Mesleki Eğitim Merkezi'ne (MESEM) kayıt yaptırmıştır? Kaç öğrenci açık liseye geçiş yapmıştır?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibariyle Türkiye genelinde yeni açılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) sayısı kaçtır?

Son beş yılda, Türkiye genelinde MESEM'e kayıt yaptıran öğrencilerin yıllara göre dağılımı nasıldır? Bu öğrencilerin ne kadarı zorunlu olarak MESEM'e yönlendirilmiştir?

2023-2024 eğitim-öğretim yılında, Türkiye genelinde açık öğretime geçen öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerin açık öğretime geçiş nedenleri nelerdir?

Son üç yılda, devamsızlık nedeniyle açık öğretime yönlendirilen öğrenci sayısı kaçtır?

Türkiye genelinde mesleki eğitime ve açık öğretime yönelen öğrencilerin dağılımı hangi illerde yoğunlaşmaktadır?

Türkiye genelinde ders başarısızlığı ve devamsızlık oranlarını azaltmaya yönelik hangi stratejiler ve politikalar uygulanmaktadır? Bu stratejilerin etkinliği nasıl ölçülmektedir?

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için bakanlığınız tarafından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Dezavantajlı öğrencilere yönelik özel bir destek programınız var mıdır?"