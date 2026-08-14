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Yeni Yol Partisi, CHP'li Kasap'ın katılımıyla TBMM'de grup kurma sayısına ulaştı

Yeni Yol Partisi, CHP'li Kasap'ın katılımıyla TBMM'de grup kurma sayısına ulaştı
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Yeni Yol Partisi, Mustafa Bilici'nin istifasının ardından milletvekili sayısı 19'a düşerek grup kurma yeterliliğini kaybetmişti. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'den istifa ederek Yeni Yol Partisi'ne katıldı. Bu katılımla Yeni Yol'un vekil sayısı yeniden 20'ye yükselirken, CHP'nin vekil sayısı 44'e düştü. Kasap, bu kararın muhalefetin sesinin kısılmaması için alındığını açıkladı.

(ANKARA) - Mustafa Bilici'nin istifasının ardından TBMM'deki milletvekili sayısı 19'a düşen Yeni Yol Partisi, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla yeniden grup kurma yeterliliğine ulaştı.

Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin milletvekili sayısı, TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20'nin altına düşerek 19 olmuştu.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Yeni Yol grubunun devam etmesi amacıyla CHP'den istifa ederek Yeni Yol Partisi'ne katıldı.

Kasap'ın katılımıyla Yeni Yol Partisi'nin milletvekili sayısı yeniden 20'ye yükselirken, CHP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 44'e düştü.

Kasap, söz konusu kararı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla aldığını açıkladı. Kasap, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"16 Aralık 2023 tarihinde merhum Hasan Bitmez'in vefatı dolayısıyla Saadet Partisi TBMM grubunun devamı için katıldığım demokrasi nöbetine bu kez istifa nedeniyle Yeni Yol grubunun dağılmaması ve muhalefetin sesinin kısılmaması adına bugün itibariyle yeniden başlıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile üstlendiğim bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Kaynak: ANKA
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