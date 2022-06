CHP'li Alban: "14 Uçağın, 20 Helikopterin Olduğu Söylüyorlar. Yangını Müdahale Eden İki Helikopterin Dışında Başka Bir Şey Yok"

BERKAY VAROL

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Marmaris'te dün akşam saatlerinde çıkan ve devam eden orman yangınına ilişkin, yetkililerin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Alban, "Bu ülkenin en yetkilileri, Bakanları, şu an Marmaris'in semalarında yangına müdahale etmek için 14 uçağın, 20 helikopterin olduğu söylüyorlar. Şu an Marmaris'in yangınına müdahale eden iki helikopterin dışında başka bir şey yok. Ben yaklaşık 20 saattir buradayım. Yangına müdahale eden helikopter sayısı dördü hiç geçmedi. Bir keşif uçağı vardı. Başka da bir şey yoktu... ya sayı saymayı bilmiyorlar ya da bu halkın aklıyla dalga geçiyorlar" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sürüyor. Alevler henüz kontrol altına alınamazken yangın bölgesine yakın olan yerleşim yerlerine tahliyeler başladı.

Dün akşamdan bu yana yangın bölgesinde olan CHP Milletvekili Mürsel Alban, ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Alban, "Hisarönü'nün Değirmenyanı olan yerleşim yerindeyiz. Yangın o kadar büyük geliyor ki bizim bütün uyarılarımıza rağmen Orman Bakanı, kulak verip bu yangına gece müdahale ettirmediler. Arazöz ile tankerle oldu. Ama gece görüşlü helikopter ve uçaklar olmadığı için yangına müdahale edilemedi. ve yangın büyüdü, geldi. Şu anda Marmaris'in üzerine doğru ilerliyor. Taşhan'a, Değirmenyanı'na doğru. Yerleşim alanlarının tamamı boşaltıldı şu anda. Bütün hayvaları ile insanlar oradan çıktı. Yerleşim alanları terk edildi" dedi.

Yangına müdahale konusunda yapılan açıklamalarında gerçeği yansıtmadığını ileri süren Alban, "Yalnız bir şey bizi çok üzüyor. Bu ülkenin en yetkilileri, Bakanları, şu an Marmaris'in semalarında yangına müdahale etmek için 14 uçağın, 20 helikopterin olduğu söylüyorlar. Böyle de basın açıklaması yaptılar. Şu an Marmaris'in yangınına müdahale eden iki helikopterin dışında başka bir şey yok. Ben yaklaşık 20 saattir buradayım. Yangına müdahale eden helikopter sayısı dördü hiç geçmedi. Bir keşif uçağı vardı. Başka da bir şey yoktu" sözleriyle eleştirdi.

Alban, yetkililere, "Eğer gerçekleri konuşacaksanız, bu halkı yanıltmaya, kandırmaya kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum. Gerçek şu, şunu söyleyin; bizim uçağımız yok deyin, bizim yangınla mücadele edecek helikopterimiz de yok ama biz böyle varmış gibi anlatıyoruz diyorsanız eyvallah. Şunu söyleyeyim ya sayı saymayı bilmiyorlar ya da bu halkın aklıyla dalga geçiyorlar" diyerek çağrı yaptı.

Yaklaşık 20 saattir yangınların yaşandığı bölgede olduğunu söyleyen Alban, "Orman Genel Müdürü'nü de Orman Bakanı'nı da yangın mahalline gelip havanın hangi koordinatında, nereden kalktı bu helikopterler, sivil havacılıktan bu koordinatları alıp, hangi numaralı helikopterler ve uçaklar uçtuysa onların verilmesini istiyorum. Gerçekleri anlatın, halkı yanıltmayın, gerekirse şöyle bir çağrı yapın; 'Bizim helikopterimiz, uçağımız yok, halkımız, köylümüz traktörünüzü, kazmanızı, küreğinizi alın, gelin bu yangını hep birlikte sönderelim' deyin. Eğer söndürmeye niyetiniz varsa... Yoksa ne halkı yanıltın ne kamuoyunu ne de bizleri yanıltın, yorun. Biz bu yangını söndüreceğiz. Herkese, her şeye rağmen bu yangını söndüreceğiz. Ben bütün halkımızı, yurttaşlarımızı yangın ile mücadeleye davet ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Güncel