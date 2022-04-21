CHP'li Akın'dan Bakan Dönmez'e: Yüzde 127'ye Varan Zamlardan Sonra Kaç Abone Karanlıkta Kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammının ardından karanlıkta kalan ailelere ve çocuklarına ses olmak için başlattığı direnişin evinin elektriğinin kesilmesiyle yeni bir boyut kazandığını söyledi. Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e "Yüzde 127 varan zamlardan sonra kaç abone faturasını ödeyemedi ve karanlıkta kaldı?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesini değerlendirdi. Akın, Türkiye'de yaşanan enerji buhranının artarak devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammının ardından ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve çocuklarına ses olmak için başlattığı direniş yeni bir boyut kazandı. 2021 yılında yaklaşık 3,5 milyon abonenin elektriği faturasını ödeyemediği için kesildi.

"TEMEL BİR HAK OLAN ENERJİYE VATANDAŞIMIZ ERİŞEMİYOR"

Bugün de bu duruma tepki göstererek faturasını ödemeyen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi. Temel bir hak olan enerjiye vatandaşımız erişemiyor. Enerji Bakanı Fatih Bey'e buradan soruyorum. Yüzde 127 varan zamlardan sonra kaç abone faturasını ödeyemedi ve karanlıkta kaldı? Her ay bunu düzenli olarak soruyoruz. Enerji Bakanlığı bugüne kadar bu fahiş zamların ardından kaç abonenin elektriğinin kesildiğini açıklayamadı. Bakanlık bu veriyi derhal ama derhal açıklamalı ve kamuoyu vatandaşın temel bir hak olan enerjiye ulaşamadığını da görmeli."