CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
Güncelleme:
CHP kurultay iptali davası ertelendi
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın duruşması 24 Ekim Cuma gününe ertelendi. Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini ise reddetti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması saat: 10.00'da başladı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

TARAFLAR DURUŞMADA NE DEDİ?

Duruşmada davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, "Kurultay iradesi hileyle ortadan kaldırıldı. 38. Kurultay mutlak butlanla batıldır" derken; CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, "Sonuçlardan mutlak butlan hali çıkarılamaz" diye konuştu.

CHP kurultay iptali davası ertelendi

DAVA 24 EKİM'E ERTELENDİ

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava ertelendi. 5. duruşma 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'da görülecek.

CHP kurultay iptali davası ertelendi

DELEGE LİSTELERİ TALEP EDİLDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, salonun küçük olması nedeniyle zaman zaman tansiyon yükseldi. Mahkeme heyeti, tüm kurultaylara ait delege listelerinin bildirilmesini istedi. Bu nedenle dava ileri bir tarihe ertelendi.

KİM NEREDE TAKİP ETTİ?

CHP kurultay davasını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezindeki MYK toplantısında, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ve mahkeme kararıyla İstanbul il başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin'in ise CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasında takip ettiği öğrenildi.

CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP KURULTAY DAVASININ GEÇMİŞİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın geçmişine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı davalar açtı. Bu davalar, 15 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasında birleştirildi. İlk duruşma 17 Nisan'da yapıldı.

DELİL VE BELGE TALEPLERİ

Mahkeme, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'ndan 21. Olağanüstü Kurultay'a katılım listesi ve mazbata, ayrıca YSK'ya yapılan başvurular ve iptal kararlarını istedi.

26 Mayıs'ta görülen ikinci duruşmada, CHP tüzüğünün ilgili maddelerinin sunulmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin soruşturmanın durumunun bildirilmesine karar verildi.

CEZA DAVASI AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da soruşturmasını tamamlayarak "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş ise müşteki olarak yer aldı. Aralarında Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında 1 ila 3 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İSTANBUL'DA DA İDDİANAME

Bu süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin iddianame hazırladı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 isim hakkında dava açıldı. Ayrıca İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yöneticilerin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

DOSYALAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul'daki ceza ve hukuk dosyalarının gönderilmesini talep etti. Böylece, kurultayda hile yapıldığı iddialarına ilişkin dosyalar, Ankara'daki davaya eklendi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
CHP'nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü

CHP davasında büyük gerginlik! Avukatın iddiası salonu karıştırdı
