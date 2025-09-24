Haberler

CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti
Mahkeme tarafından CHP İstanbul Kongresi'nin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna gönderilen yazı sonrası, kongrenin yapıldığı salonun önüne kararı uygulamak için heyet gitti. Parti yetkilileri ile heyet arasındaki gergin görüşme sürerken, YSK mahkemenin talebini görüşmek için 13.30'da toplandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Yazıda, mahkemede davası görülmekte olan ve 2 Eylül'de verilen ara karar ile CHP İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, geçici kurul atandığı, üst kurul ve kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırıldığı, İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

SALONUN ÖNÜNDE GERGİNLİK

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın "Biz kongremizi yapacağız" açıklamasının ardından kongre, iptal talebine karşın başladı. Kongre sürerken salonun önüne kararı uygulamak için heyet gitti. Parti yetkilileriyle heyet arasında gergin görüşme sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise mahkemenin talebini görüşmek için 13.30'da toplandı.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar vermişti.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine hükmeden mahkeme, şu kararları vermişti:

"8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

Yorumlar (38)

Haber Yorumlarıosman kara:

uğraşmaya devam edin, yapılan tüm hukuksuzlukları halk görüyor. o sandık elbet önümüze gelecek!!!

Yorum Beğen287
Yorum Beğenme117
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

size bu devleti tanıtacağız

yanıt42
yanıt106
Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Osman çamurunu bize bulaştırma bu iç meseleniz sandık gelecek sabırlı ol

yanıt23
yanıt44
Haber YorumlarıOnur Yener:

Sen ne zırvalıyorsun kara osman, bütün hukuksuzluğu yapan siz, şikayetçi olan siz, tanıklık yapan siz, ama suçlu hükümet, Erdoğan, saman var yeğen yiyen mi...

yanıt27
yanıt46
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

deep horizon: kendin tanımadığın şeyi nasıl tanıtacaksın komik çocuk:)))

yanıt23
yanıt6
Haber Yorumlarıdeep horizon:

SİZE BU DEVLETİ TANITACAĞIZ KANUN TANIMAZ KEMALİSTLER

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme140
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Kendin tanımadığın şeyi nasıl tanıtacaksın komik çocuk:)))

yanıt35
yanıt12
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ha gayret bu didik yarışı kime ne kazandıracak ülkeye ne kazandıracak görelim bakalım el birliği ile bitirelim ülkeyi ha gayret

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Tüm 38 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
