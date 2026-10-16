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CHP İstanbul İl Kongresi davasında Yargıtay kararı beklenirken duruşma ertelendi

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CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında mahkeme, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi dosyasının Yargıtay'dan dönüşünü bekleyecek. Duruşma 30 Nisan 2027'ye ertelendi; İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi dosyasının akıbeti sorulacak.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, İl Yönetimi ve İl Disiplin Kurulu hakkında uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin davanın duruşması görüldü. Mahkeme, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 30 Nisan tarihine erteledi.

Özgür Çelik'in İl Başkanı olarak seçildiği 8 Ekim 2023'te gerçekleşen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin, İl Delegesi Özlem Erkan tarafından 14 Ağustos'ta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'Kongrenin iptali' talebiyle dava açıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'deki ara kararıyla, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik'in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu'nun ve İl Disiplin Kurulu'nun 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar verdi. Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 kişinin geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verildi. CHP'nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazlar değerlendirildi. Mahkeme, CHP'nin 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetti.

YARGITAY KARARI BEKLENECEK

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı vekili Avukat İlkay Orhan ile CHP Genel Başkanlığı vekili Avukat Merve Yaren Hancerkıran e-duruşma yoluyla katıldı. CHP Genel Başkanlığı vekili, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin dosyasının Yargıtay'da temyiz incelemesinde olduğunu belirterek, bu dosyada verilecek karar sonucunda mevcut davanın konusuz kalacağını ifade etti ve beklenmesini talep etti. Davacı vekili ise dava dilekçesini tekrarlayarak davanın kabulünü istedi.

DURUŞMA 30 NİSAN'A ERTELENDİ

Mahkeme, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi dosyasının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verdi. Ayrıca İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasının akıbetinin duruşma tarihinden iki hafta önce sorulmasına hükmedildi. CHP İstanbul İl Başkanlığına ilişkin ihtiyati tedbirler, davacı vekilinin talebi üzerine 17 Eylül 2026 tarihli ara kararla kaldırılmıştı. Söz konusu kararla birlikte tedbiren il başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin ile geçici heyetin görevi sona ermişti. Duruşma 30 Nisan 2027 tarihine ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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