CHP İl Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na seçim kampanyası desteği

CUMHURİYET Halk Partisi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki partililer Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına bağışta bulundu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına destek vermek isteyen CHP İstanbul İl Başkanlığı bağış kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 39 ilçede saat 11.00'den itibaren isteyenler banka şubelerine giderek bağışta bulunabilecek. Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki partililer de kampanyaya destek vermek için banka şubesi önünde toplandı. Ancak bankada meydana gelen sistem arızası nedeniyle yaklaşık 40 dakika beklediler. Arızanın giderilmesinin ardından Kaftancıoğlu ve partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına destek oldu. Canan Kaftancıoğlu, seçim kampanyasına 55 bin 598 lira yatırarak destek oldu.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bugün İstanbul'da 39 ilçede eşzamanlı olarak halkın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dayanışmamızı göstermek için büyük oranda İş Bankası şubelerinin önünde bir bağış ve dayanışma kampanyası başlattık. Saat 11: 00'den itibaren İstanbul'un 39 ilçesinde bankaların önünde kuyrukları siz de gördünüz, arkadaşlarımız da görüyorlar. Ancak yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen iş bankasında yaşanan yoğunluktan kaynaklı olduğunu ifade ediyorlar bir sıkıntı nedeniyle şu anda cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına para yatıramıyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, İstanbullu vatandaşlar halkın cumhurbaşkanı adayı kampanyasına destek olmak için ne kadar beklenmesi gerekirse bekleyip o desteği yapacağız, o dayanışmayı göstereceğiz" dedi.