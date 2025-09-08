Tanal'dan Kayyum Davası Açıklamaları

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Kayyum davasının tarafı kim? Davacı olan Özlem Erkan'dır. Ne polistir ne İstanbul Valisidir ne İçişleri Bakanıdır ne AKP'dir. Bu kararı icraya koyacak olan Özlem'dir, davacı Özlem'dir. Bunu kayyum olan, kayyum heyeti olan da icraya koyamaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla CHP İstanbul İl yönetiminin tedbiren görevden alınmasının ardından akşam saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını abluka altına aldı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, buna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kayyum davasının tarafı kim? Davacı olan Özlem Erkan'dır. Ne polistir ne İstanbul Valisidir ne İçişleri Bakanıdır ne AKP'dir. Bu kararı icraya koyacak olan Özlem'dir, davacı Özlem'dir. Bunu kayyum olan, kayyum heyeti olan da icraya koyamaz. Onun için şunu söylüyorum: Vatandaşın herhangi bir hak ve alacağını almak için polis bir gece önceden gidip böyle ablukaya alıyor mu orayı? Vatandaşın alacağını alıyor mu? Kiracısını gidip bu şekilde tahliye ediyor mu? Gidip işçi alacağını bu şekilde alıyor mu? Netice itibarıyla burada Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum, İstanbul Valisi'ne sesleniyorum siz bizi öldürmek mi istiyorsunuz?

"Bedenimizi çiğnemeden, hukuka siz dönmeden bizim il binamıza giremezsiniz"

O karar icraya konulmadan ne polis oraya girebilir ne vali girebilir ne İçişleri Bakanı girebilir ne Cumhurbaşkanı Erdoğan o evimize girebilir. Şu aşamadan itibaren Anayasa'nın 137. maddesindeki hükümleri uyarınca kanunsuz emri yerine getiriyorsunuz. Bu şekilde devam edecekseniz, maalesef ama maalesef bizim bedenimizi çiğnemeden, hukuka siz dönmeden bizim il binamıza giremezsiniz. Ben şimdi Ankara'da hazırlık yapıp İstanbul'a yola çıkıyorum. Onun için benim önüme o halk insanı, o polis kardeşlerimizi, yeğenlerimizi, kardeşlerimizi karşıma sürmeyin. Karşıma kim gelecekse bu talimatı veren Vali ise Vali çıksın, Emniyet Müdürü ise Emniyet Müdürü çıksın, İçişleri Bakanı ise İçişleri Bakanı çıksın. Biz burada hukuku istiyoruz. Bu kararı ancak ve ancak Özlem icraya koyabilir. Özlem oraya gelebilir, onun dışında heyet, oradaki bu geçici kayyum heyetinin başkanlığı, onu icraya koyamaz. O heyetin üyesi de koyamaz. Polis de koyamaz. İçişleri Bakanlığı da koyamaz.

"Anayasayı kim ihlal ederse etsin, tarafsız ve bağımsız mahkemelerde hesabını soracağız"

Ey Sayın Vali, siz bu kayyum dosyasının neresindesiniz? Sana ne bu kayyum, geçici kayyum? Yani iktidara ne lazım? Burada partinin iç işleyişindeki olan bu olaya burada AKP'nin, İçişleri Bakanının, Valinin, Emniyetin ne işi var? Bu dosyanın neresindesiniz? Davacı değilsiniz, davalı değilsiniz. Siz bu dosyanın neyisiniz? Bu dosyanın ancak ve ancak davacısı icraya koyabilir. Davacısı da icra müdürlüğünden İstanbul İl Başkanlığımıza öncelikle icra emri gidecek. İcra emri gitmeden siz gelip böyle ablukaya almakla Anayasayı ihlal ediyorsunuz. Anayasayı kim ihlal ederse etsin, hukuk içerisinde kalarak tarafsız ve bağımsız mahkemelerde bunun hesabını soracağız."