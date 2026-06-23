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Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın
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Fransa Milli Takımı oyuncusu Michael Olise'nin soyunma odasındaki dolabında "snus" olarak bilinen dumansız tütün ürününün görülmesi futbol dünyasında gündem oldu. Görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fransa Milli Takımı'nda ilginç bir detay ortaya çıktı. Takımın yıldız isimlerinden Michael Olise'nin soyunma odasındaki dolabında, İskandinav ülkelerinde yaygın olarak kullanılan ve "snus" adı verilen dumansız tütün ürününün bulunduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Soyunma odasından paylaşılan görüntülerde Olise'nin kişisel eşyalarının arasında yer alan ürün, kısa sürede futbol kamuoyunun dikkatini çekti. Özellikle Norveç, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılan snus, ağız içine yerleştirilerek tüketilen bir tütün ürünü olarak biliniyor.

FUTBOL DÜNYASINDA YAYGIN

Son yıllarda Avrupa futbolunda birçok oyuncunun snus kullandığı yönünde haberler gündeme gelirken, bazı kulüpler ve federasyonlar bu konuda oyuncularını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Michael Olise cephesinden ise görüntülerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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