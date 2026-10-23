CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, partideki istifalara vesayet reddiyle yanıt verdi

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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, CHP'den yaşanan istifalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP, işiniz bittiği zaman kaldırıp atacağınız, satacağınız, terk edeceğiniz bir parti değildir. CHP vesayet kabul etmez, edemez" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, dün akşam CHP'den yaşanan istifalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP, işiniz bittiği zaman kaldırıp atacağınız, satacağınız, terk edeceğiniz bir parti değildir. CHP vesayet kabul etmez, edemez" ifadesini kullanırken, daha önce yaptığı bir konuşmasının videosunu paylaştı. Yüksel, şunları kaydetti:

"CHP, sahip olunamaz bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir sermaye gücü, hiçbir medya organı, hiçbir cemaat, hiçbir emperyal odak sahip olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez, edemez. CHP, milletin kurduğu, bizzat milletin sinesinden çıktığı bir partidir."

Kaynak: ANKA