Er Şehit Yakınları ve Gazilere Bakanlık Görüşmesi: 'Haklarımızı Alana Dek Kalkmayacağız'

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP Genel Başkan yardımcıları Semra Dinçer ile Necdet Saraç, er şehit yakınları ve er gazilerin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Sayın İçişleri Bakanımız, bizim problemlerimizle ilgili bir dosya vermemizi istedi. Muhataplarımıza ileteceğini söyledi. Haklarımızı bir muhatapla konuşuncaya kadar ya da bu haklarımızı alıncaya kadar bu alanlardan kalkmayacağız" dedi.

Er şehit yakınları ve er gaziler, Güvenpark'ta sürdürdükleri oturma eyleminin 38'inci gününde polis müdahalesiyle parktan çıkarıldı, gaziler ve şehit aileleri, Gazi Uyumevi'ne götürüldü.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, gaziler ve şehit ailelerinin durumuna ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer ile Necdet Saraç devreye girdi. Dinçer ve Saraç, beraberlerindeki gaziler ve şehit aileleri heyetiyle birlikte İçişleri Bakanlığı'na geldi. Dinçer ve Saraç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.

"İÇİŞLERİ BAKANIMIZ, PROBLEMLERİMİZLE İLGİLİ BİR DOSYA VERMEMİZİ İSTEDİ"

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, bakanlık önünde açıklama yaptı. Çerçioğlu, 38 gündür eylem yaptıklarını ve seslerini duyurmaya çalıştıklarını, ancak bu süre içinde hiçbir muhatap bulamadıklarını söyledi. Çerçioğlu, bugün sabah saat 04.45'te polis müdahalesiyle Güvenpark'tan uzaklaştırıldıklarını, Bilkent Gazi Uyumevi'nden ayrılırken de ikinci kez müdahaleyle karşılaştıklarını söyledi. Yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra polis ablukası arasında kaldıklarını belirten Çerçioğlu, şöyle konuştu:

"Daha sonra Sayın vekillerimiz aracı oldular, sağ olsunlar. İçişleri Bakanımızla görüşmeye geldik. Şimdi görüşme imkanı bulduk. İçişleri Bakanı'yla görüştüğümüzde çok naif, çok kibar, sağ olsun, bizi çok güzel karşıladı, konuştuk. Biz mağduriyetimizi anlattık. Dört saatlik bir sıkıntının sonunda İçişleri Bakanımıza bu kadar rahat ulaşabiliyorken, 38 gündür yaşadığımız mağduriyetin karşısında herhangi bir muhatap bulamadığımızı anlattık. Sayın İçişleri Bakanımız, bizim problemlerimizle ilgili bir dosya vermemizi istedi. Muhataplarımıza ileteceğini söyledi."

"HAKLARIMIZI BİR MUHATAPLA KONUŞUNCAYA KADAR BU ALANLARDAN KALKMAYACAĞIZ"

Çerçioğlu, 38 gündür eylem yapan gazi ve şehit ailelerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak değeri olduğunu belirterek, taleplerinin dinlenmesi çağrısında bulundu. Milli Savunma Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın kendileriyle görüşmek üzere muhatap göndermediğini söyleyen Çerçioğlu, "Haklarımızı bir muhatapla konuşuncaya kadar ya da bu haklarımızı alıncaya kadar bu alanlardan kalkmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı'nın "38 günlük bir süre bayağı yeterli bir süre. O yüzden müdahale edip kaldırdık" dediğini aktaran Çerçioğlu, "Ama dediğim gibi tekrar polis bize müdahale etmek zorunda kalacak. Çünkü biz bu alanlardan ayrılmayacağız. Hakkımızı alıncaya kadar da devam edeceğiz" diye konuştu. Çerçioğlu, yetkililere kendileriyle muhatap olmaları ve taleplerini dinlemeleri çağrısında bulunarak, sorunlarının çözülmesi halinde eylem alanını terk edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA