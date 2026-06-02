Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
CHP'de "mutlak butlan" tartışmalarının ardından gözler bugün yapılacak grup toplantısına çevrilmişti. Toplantının kimin tarafından yönetileceğine ilişkin tartışmalar sürerken Özgür Özel saat 13.30'da kürsüye çıktı. Salonun hınca hınç dolduğu toplantıda partililer tarafından atılan "Hain Kemal" sloganlarına müdahale eden Özel, "Bu öfke cümlesi yerine geleceğe yönelik umut sloganları atalım" dedi.
TBMM'deki grup toplantısında milletvekillerine partisinde yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, salandakiler tarafından atılan "Hain Kemal" sloganlarına müdahale etti.
"BU ÖFKE CÜMLESİ YERİNE..."
"Bu öfke cümlesi yerine geleceğe yönelik umut sloganları atalım" diyen Özel, "İhanet başkaları yüksek sesle söylediğinde değil, yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur" ifadelerine yer verdi.