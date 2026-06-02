Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi

Brezilya Millî Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'na taşıyacak özel uçak, kalkış öncesinde düzenlenen törenle vaftiz edildi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon büyük ilgi gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Brezilya Millî Takımı için dikkat çeken bir organizasyon gerçekleştirildi. Sambacılar'ı turnuvaya taşıyacak özel uçak, ilk yolculuğu öncesinde düzenlenen törenle vaftiz edildi. Brezilya'da uzun yıllardır sürdürülen geleneklerden biri olan etkinlik, futbolseverlerin de ilgisini çekti.

Uçağın etrafında gerçekleştirilen törende çeşitli kutlamalar yapılırken, katılımcılar özel anlara tanıklık etti. Millî takım renkleriyle süslenen uçak ve tören alanı dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri arasında gösterilirken, turnuva öncesindeki hazırlıklarını da sürdürüyor. Dünya Kupası yolculuğunun sembolik başlangıcı olarak görülen vaftiz töreni, ülkede büyük heyecan yarattı.

Özellikle Latin Amerika ülkelerinde önemli yolculuklar öncesinde gerçekleştirilen vaftiz törenleri, bu kez Brezilya Millî Takımı'nın Dünya Kupası uçağı için düzenlendi. Tören, futbolcular ve taraftarlar için moral niteliği taşıdı.