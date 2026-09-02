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CHP, Girne açıklarındaki gemi faciasına ilişkin KKTC’ye heyet görevlendirdi

CHP, Girne açıklarındaki gemi faciasına ilişkin KKTC’ye heyet görevlendirdi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Girne'de 267 kişilik feribotun alabora olmasıyla ilgili üç kişilik heyet görevlendirdi. Heyet, kayıp arama çalışmalarını izleyecek, ailelere destek olacak ve cenaze törenlerine katılacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin heyet görevlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya'dan oluşan üç kişilik heyet, kazada hayatını kaybederek Türkiye'ye ulaştırılan cenazeler için düzenlenecek törenlere katılacak.

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, heyet görevlendirdi.

CHP'den yapılan bilgilendirmede, görevlendirilen milletvekillerinin kayıp yolculara ulaşmak için yürütülen arama çalışmalarını anbean izlediği ve ailelerle sürekli iletişim halinde olduğu bildirildi.

Heyette yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya'nın, faciayla ilgili süreci yerinde koordine etmek ve ailelerin acılı bekleyişine destek olmak amacıyla perşembe günü sabahı bölgeye gideceği kaydedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya, kazada hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.

Kaynak: ANKA
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