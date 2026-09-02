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İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat

İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat
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İBB AKOM, İstanbul’un haftalık hava tahmin raporunu açıkladı: Hafta boyunca poyrazın etkisiyle mevsim normallerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar, cuma günü yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.

  • İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Hafta boyunca poyraz rüzgarının saatte 20 ila 50 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
  • Hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, hafta ortasına kadar güneşli ve poyrazın etkisiyle serin bir hava hakim olacakken, cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

POYRAZ RÜZGARI SICAKLIĞI DENGELEYECEK

Hafta genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü öngörülen İstanbul'da, kuzeyli yönlerden esen poyrazın saatte 20 ila 50 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kuzeyin nispeten serin havasını kente taşıyacak kuvvetli rüzgar, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyecek. Hafta boyunca termometrelerin gündüz saatlerinde 28 ile 31 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

HAFTALIK SICAKLIK DEĞERLERİ

AKOM'un verilerine göre kentte hafta boyunca beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde sıralanıyor:

  • Yarın: 21 / 29 °C
  • 4 Eylül: 21 / 27 °C
  • 5 Eylül: 21 / 31 °C
  • 6 Eylül: 22 / 32 °C
  • 7 Eylül: 21 / 28 °C
  • 8 Eylül: 20 / 27 °C

Cuma günü yaşanması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Kaynak: AA
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